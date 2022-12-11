Вибухи в Росії стали можливими завдяки піару двійника Путна: як це пов'язано

На російських аеродромах сталась "бавовна". Очевидно, що їх узагалі не прикривала ППО, зате вона прикривила двійника Путіна під час його піару в районі Кримського мосту.

Таку думку 24 каналу висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, чи зменшаться обстріли після вибухів на російських аеродромах.

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Не помітити "Стриж" неможливо

Світан розповів, що як стверджує російське міноборони, удари по аеродромах були завдані з безпілотника Ту-141 "Стриж". Однак, це фактично літак, його довжина – 14 метрів. У того ж таки МіГ-29 – 17 метрів, тобто, "Стриж" усього на 3 метри коротший, ніж МіГ-29. Крім того, вага "Стрижа" – 5 тонн, а МіГ-29 – від 10 до 15 тонн, залежно від бомбового вантажу.

Це хороший літак, який дуже добре видно на екранах, якщо вони є, систем ППО. Радше за все, їх просто не було. Це не те, що вони проспали. Таке враження, що в них узагалі не було системи ППО,

– зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Світан про те, як пов'язані вибухи в Росії з піаром двійника Путіна: дивіться відео

ППО росіян

Військовий експерт продовжив, що, схоже, ППО в росіян не було не лише на маршруті польоту безпілотника, а ще й на самій авіабазі. Це каже про те, що вся система ППО Росії нині в районі бойових дій, в Україні, й, можливо, була перекинута для охорони того ж таки Кримського мосту, оскільки там з'являвся, радше за все, двійник Путіна.

"Тобто, стягнули всю ППО в район Криму й бойових дій, залишивши повністю без ППО всю Росію. Та загалом ніколи навіть за Радянського союзу ППО не прикривала Радянський союз і Росію. ППО в основному була прикриттям Москви й певних ядерних об'єктів, не більше того. Нині це ще гірше, туди дирижабль можна відправляти, він долетить до Сахаліна, його просто ніхто не побачить", – зауважив льотчик-інструктор.

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