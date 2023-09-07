У Ростові-на-Дону збили дрон за 150 метрів від штабу військових: видовищне відео вибуху

У Росії ніч видалась неспокійною. Зокрема, над Ростовом-на-Дону буцімто збили безпілотний літальний апарат.

Російські телеграм-канали повідомляють, що у Ростові-на-Дону вночі збили безпілотник. Це сталося за 150 метрів від штабу Південного воєнного округу, де командують окупаційними військами в Україні, передає 24 Канал.

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На місці загорівся автомобіль

Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв повідомив, що дрон нібито збили сили протиповітряної оборони близько 3 години ночі.

Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає,

– повідомив мер Москви Сєргєй Собянін.

Водночас російські ЗМІ писали, що внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся автомобіль, а у будинку, що розташований поруч, вибило вікна.

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Також губернатор області повідомив, що всього вночі неначе збили два БпЛА. Ще один дрон нібито знищили ближче до центру міста.

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