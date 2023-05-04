Знову вибухи в центрі Севастополя: окупанти кажуть про "безпілотник" на аеродромі "Бельбек"

В окупованому Севастополі 4 травня знову чули вибухи. Спочатку росіяни заявляли про атаки надводним дроном, а потім – про навчання.

Інформацію розганяють російські телеграм-канали, передає 24 Канал. Після 18:00 заявили, нібито у центральній частині Севастополя було чути два ракетні пуски, але без розривів ракет.

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Проросійський військовий телеграм-канал повідомляє про нібито знищений надводний морський дрон у Севастополі. Публікували навіть відео.

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Потім з'явилась інша версія. Так званий "глава Севастополя" Михайло Развожаєв знову пояснив гучні звуки у місті навчаннями військових Росії. За його словами, гучні звуки в центрі міста – це профілактична робота в рамках ППДО, та тренування наших систем ППО.

Заявили про безпілотники

Потім заговорили про чергову атаку на Севастополь. Сили ППО начебто знищили БПЛА у районі аеродрому Бельбек.

За словами окупантів, жодні об'єкти не постраждали. Мовляв, ситуація під контролем.

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