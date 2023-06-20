Замість складу – суцільна руїна: супутники показали тил росіян біля Генічеська після "бавовни"

19:40

На тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники створили склад боєприпасів. Він розташовувався біля Генічеська та проіснував 8 місяців. Цими вихідними його не стало – вибухи після несподіваної "бавовни" лунали не одну годину.