Мешканці Таганрогу повідомили про вибухи: вони кажуть про дрони, влада про "учєнія"

Мешканці російського міста Таганрог Ростовської області почали бідкатись через "бавовну". Вибухи вони чули щонайменше двічі.

Офіційно місцева російська влада не повідомляла про причини вибухів. Однак згодом з'явилось аж два варіанти – один від влади, другий – від місцевих мешканців.

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Що трапилось у російському Таганрозі

Місцеві мешканці почали бідкатись у російських телеграм-каналах, що чули в центрі "нібито щось вибухнуло".

Два рази була "бавовна". Одна сильніше і потім – слабша,

– написали очевидці.

Також хтось запитав, чи це могла бути робота ППО.

Далі у мережі з посиланням на очевидців написали, що нібито безпілотник над Таганрогом збили. Наслідки на землі ще нібито уточнювались, проте офіційна версія російських загарбників відрізняється.



Бідкання росіян у Таганрозі / Скриншот з телеграм-каналів

Адже росЗМІ з посиланням на оперативний штаб Ростовської області запевнили, що нібито потужний вибух у Таганрозі – це "навчання". Тобто нібито гучні звуки вибухів та інверсійні сліди в небі над Таганрогом – викликані навчанням російських військових.

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