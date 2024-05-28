У Таганрозі під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод: супутникові фото
У російському Таганрозі 27 травня лунали вибухи. Супутникові фото свідчать, що під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод.
Моніторинговий телеграм-канал "Кримський вітер" проаналізував супутникові знімки після удару по Таганрогу і побачив цікаві деталі.
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Під ударом в Таганрозі міг опинитися авіазавод
Вдень 27 травня у Таганрозі були зафіксовані пожежі в районі 325-го авіаційного ремонтного заводу. Канал звернув увагу на те, що осередки пожежі були розташовані в районі злітно-посадкової смуги.
Авіазавод у Таганрозі / Кримський вітер
Пожежі у Таганрозі 27 травня / Кримський вітер
Російська влада офіційно не коментувала можливу атаку.
Тим часом "Кримський" вітер нагадав, що у Таганрозі також є авіаційний науково-технічний комплекс ім. Берієва, який у березні вже атакували безпілотниками.
Попередні вибухи в Росії
- Ввечері 27 травня, повідомили, що у російському Підмосков'ї пролунали вибухи. Пізніше губернатор Підмосков'я повідомив, що у мікрорайоні Кучіно в Балашисі система ППО збила БпЛА, а уламки впали на приватний будинок. За його словами, люди, які там перебували, встигли евакуюватися, а тому, постраждалих нібито немає.
- Також 26 травня український безпілотник атакував радіолокаційну станцію росіян у місті Орськ. За даними джерел 24 Каналу, операцію провело ГУР МО. Така система контролювала повітряний простір від пустелі Такла-Макан у Китаї до берегів Середземного моря. Станцію ввели в експлуатацію у 2017-му році.
- Також 26 травня росіяни заявили про атаку дронів по території Курської, Брянської та Орловської областей.