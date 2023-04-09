В окупованому Токмаку повідомляють про потужні вибухи: "Атеш" каже про "прожарку" росіян

На території Запорізької області прогриміли потужні вибухи 9 квітня. Їх було чути в районі тимчасово окупованого Токмака.

Попередньо, наші захисники влучили у розташування російських терористів. Куди саме – поки невідомо.

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У Токмаку лунали потужні вибухи

Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, 6 гучних вибухів прогриміли у районі тимчасово окупованого Токмака.

Наша верба кацапів б’є,

– пожартував міський голова.



Місце, де лунали вибухи на Запоріжжі / Карта

Партизанський рух "Атеш" повідомляє, що у Токмаці "дуже хороша прожарка окупантів".

Що ж, такі гарні новини дуже радують українців. Сподіваємось, російські загарбники зазнали шалених втрат як у живій силі, так і техніці.

На Запоріжжі за два тижні знищили 15 розташувань окупантів

До цього Федоров розповідав, що у Запорізькій області за два тижні знищено понад 15 розташувань окупантів – з них 7 у Мелітополі. Вибухи двічі лунали на аеродромі і тричі на локомотивному депо.

Інші розташування було знищено у Федорівці, Веселому, поблизу Токмака, Верхнього Токмака, Мирного та Молочанська.

До речі, загалом "друга армія світу" вже втратила 178 150 окупантів. Втрати у техніці: