Джанкойський салют або Повстання машин: чому окупований Крим ніколи не спатиме спокійно

Введення режиму надзвичайної ситуації в окупованому росіянами Джанкої – абсолютно безсила реакція на інцидент, який стався ввечері 20 березня. По-перше, по всьому Криму де-факто діє воєнний стан. По-друге, імітацією рішучих дій загарбники аж ніяк не повернуть спокій жителям півострова.

Звісно, Дмітрій Медвєдєв, Сергій Аксьонов, Сергій Шойгу та навіть особисто Владімір Путін можуть скільки завгодно розповідати про те, як "Росія повністю контролює безпекову ситуацію у Криму", але реальність для окупантів є занадто жорстокою. Доставка "бавовни" у Джанкой назавжди увійде в історію як один із інцидентів, що остаточно показали невідворотність деокупації півострова, як і ракетна атака по аеропорту в Новофедорівці, а також вибух на мосту через Керченську протоку. Чому Крим ніколи не спатиме спокійно – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Журналісти розповіли про серйозні пошкодження на залізничній станції у Криму

Хоч на перший погляд і здається, що у Джанкої сталася просто чергова атака безпілотниками, насправді ситуація для окупантів є набагато більш серйозною. Ввечері 20 березня 2023 року кримчани пізнали міць крилатих ракет "Калібр", а до купи ще й "познайомилися" із "Шахідами".

Повстання машин. Іранська версія

Хто саме запустив безпілотники по військових об'єктах у Джанкої, здогадатися вкрай важко та навіть неможливо. За словами керівника аналітичного відділу фонду "Повернись живим" Антона Муравейника, цілком ймовірно, що об'єкти залізничної станції були пошкоджені внаслідок помсти іранських інструкторів.



Антон Муравейник про бавовну у Криму / Скриншот із твітера

Версію з "Шахідами" розглядають й інші експерти, які зазначають, що виглядає вона абсолютно реалістичною. Мовляв, "мопеди" просто вийшли з-під контролю, а оскільки росіяни вчилися їх лише запускати, а не збивати, системи ППО й не впоралися.

Так чи інакше, ніщо не змінить той факт, що безпілотники завдали удари по найважливішому для південних фронтів логістичному хабу окупантів. Ба більше, ще й знищили крилаті ракети "Калібр НК", які загарбники переганяли для здійснення масованих обстрілів України.

Варто зазначити, що залізнична станція у Джанкої була однією з найголовніших точок для забезпечення російських військ з моменту відкриття мосту через Керченську протоку.



Через Джанкої окупанти забезпечували свої угруповання як на Херсонщині, так і безпосередньо в Криму / Скриншот схеми залізничних сполучень в АРК

Як тільки загарбники з'єднали Крим із материковою частиною Росії незаконною забудовою, вони одразу отримали можливість дешево та швидко ганяти до півострова великі вантажі. Іншого варіанту сухопутного сполучення з АРК в окупантів на той момент не було, а морські чи повітряні шляхи аж ніяк не здатні замінити вантажоперевезення поїздами.

Оскільки ж перебудовувати наявну залізницю було для росіян занадто дорого та недоцільно, у Кремлі вирішили не заморочуватись та не тягнути окрему лінію з Багерового до Симферополя. Тим паче, що у Москви вже тоді були плани з повномасштабного наступу на Україну, а в такому випадку станція на півночі Криму могла б виконувати одразу кілька функцій: слугувати як хабом для забезпечення самого півострова, так і відправною точкою для фронтів на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Так і працювала російська логістика з початку другої активної фази війни та аж до епічного прильоту безпілотників по об'єктах на станції.

Снарядів на передовій стане трохи менше

Станом на 21 березня об'єктивно оцінити масштаби руйнувань залізниці у Джанкої практично неможливо. Втім, за даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, використовувати потяги для постачання всього необхідного на фронти через Крим росіяни не зможуть щонайменше кілька тижнів. А це означає, що у Кремля залишилося не так і багато варіантів: возити своїм ординцям снаряди автомобільними дорогами, або ж навантажувати залізницю на ділянці Волноваха – Федорівка – Мелітополь.

При цьому і логістика працюватиме на межах своїх можливостей, і подібний шлях не можна назвати дуже безпечним. Крім того, таке залізничне сполучення призведе до "провисання" забезпечення угруповання на правобережжі Херсонщини. Покладатися на стабільше завезення вантажів аж до Каховки неможливо з цілком об'єктивних причин, а тягнути все через Армянськ, знову ж таки, заважає відсутність сполучення з Джанкоєм.



Ураження залізничної станції у Джанкої серйозно скорочує можливості забезпечення російських угруповань на Півдні / Скриншот карти залізних доріг України

Із урахуванням того, що на тимчасово окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя перебуває чимало батальйонних груп ворога, щоденні потреби військ на цих напрямках сягають тисяч тон всього – від БК до їжі.

Замістити постачання необхідного загарбникам автомобільними дорогами росіяни не зможуть навіть на чверть, а це означає лише одне: принаймні на якийсь час ситуація із забезпеченням у путінських ординців значно погіршиться.

Крім того, Сили оборони України отримають більше можливостей нанести удари по ворожих колонах, чим ще більше ускладнять логістику загарбників.

"Калібри" на вихід

Не слід забувати й про наслідки знищення крилатих ракет, які призначалися для залишків Чорноморської флотилії Росії. Постачати боєприпаси для нанесення ударів по Україні морським шляхом окупантам достатньо важко. По-перше, існує залежність від штормів, а по-друге, завжди можна нарватися на водні дрони. Забезпечувати "Калібрами" кораблі за допомогою авіації неймовірно дорого.

Втім, найголовніше у ситуації, яка склалася, зовсім не той факт, що росіяни сповільнять насичення флотилії крилатими ракетами, а сам факт їх знищення. "Калібри" – достатньо штучна річ, яку Росія хоч і може виготовляти, але аж ніяк не у товарній кількості.

Скільки ракет перевозили окупанти через Джанкой перед тим, як їх знищили безпілотники, невідомо. Проте з моменту останнього масованого обстрілу українських інфраструктурних об'єктів пройшло кілька тижнів, а перед цим росіяни могли накопичувати запаси впродовж ледве не місяця. То ж окупанти могли перевозити боєкомплект для однієї-двох масованих атак.

І хоча прильот не прийшовся на завод, де виготовляють ракети, знищення партії цілком може зірвати плани загарбників не менше, ніж ураження інфраструктури на аеродромах стратегічної авіації.

Росіяни перетворили Джанкой на суцільний військовий склад, а БпЛА здійснили щонайменше 5 ударів по різних об'єктах на території станції. Місцеві жителі, які стали свідками інцидентів, повідомляли про 11 вибухів різної потужності. Тому наслідки атаки для загарбників можуть бути значно більшими, ніж втрата "Калібрів" та логістичних можливостей.

Де була ППО?

І як не згадати слова гауляйтера АРК Сергія Аксьонова про те, що півострів "перебуває під надійною охороною російських ППО", а також про "заплановану оборону Криму". Ще рік тому зрадник України розповідав плебсу про те, як "Росія знищить Україну", але вже у серпні, після пари прильотів по стратегічних об'єктах, вивозив свою родину на материк. Потім, звісно, йому довелося повернутися у небезпечну зону, проте валізи "прем'єр-міністр" не розпаковував досі. Він сам не вірить у спроможності російських військ втримати Крим, і дуже сподівається на те, що у разі якихось серйозних змін на фронті йому вдасться втекти до своїх господарів.

До теми Курс вказано, – у ЗСУ прокоментували знищення "Калібрів" у Джанкої

Втім, наразі, на жаль, про повне відрізання Криму від сполучення з Росією не йдеться. Однак і безпеки місцеві жителі та "зальотні" фанати Путіна не відчувають. Принаймні ті, хто почув, як вибухають крилаті ракети – т очно. Адже "знайомство" з "Калібрами", навіть якщо вони не прилетіли з неба, аж ніяк не можна назвати приємним. Жителі Джанкоя, які відчули на собі наслідки вибухової хвилі, не дадуть обманути. І точно здатні донести до кожного, хто мешкає в Криму, просту думку про те, що ось так от вибухнути може будь-яке російське озброєння, що за наказом кремлівського диктатора завозять на півострів.

Скільки б представники "влади" не розповідали про те, що "всі безпілотники були знищені", хвалена ППО, як виявляється, зовсім не працює, а хаотичні спроби п'яних військових збити невідомі безпілотники з автоматів призводять до випадкових супутніх втрат. Про це, до речі, зможе розказати матір одного з мобілізованих, який займався охороною станції. Якщо командування, звісно, визнає той факт, що солдату прострелили голову внаслідок намагань поцілити у БпЛА.

Не менш епічними є й наслідки роботи російських ЗРК у Джанкої. Розгінні блоки ракет падали просто на голови місцевим, а також на вулиці та дахи будівель. При цьому варто відзначити, окупанти дійсно змогли збити лише два безпілотника, які виявилися фальшивими цілями.

То ж хто б там що не казав, а фраза "Росія тут назавжди" у березні 2023-го звучить дуже багатозначно. Тим паче з урахуванням того, що за словами представника ГУР Андрія Юсова, колаборанти та командування військових із Криму активно розпродають своє майно та продовжують вивозити родини.