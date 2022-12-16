ЗМІ показали, який вигляд мають вибухи в Україні з вікна літака в Молдові

16 грудня російські окупанти завдали ракетних ударів по Україні. Внаслідок цього є багато пошкоджень та жертви.

У мережі показали, який вигляд мають вибухи в Україні з вікна літака. Зазначимо, що літак летів у Молдові.

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Який вигляд мають вибухи в Україні з неба

На опублікованих кадрах можна побачити, що з неба видніються клубки густого диму, який з’явився внаслідок ракетних ударів у різних областях України.

Ось так виглядають вибухи в Україні з вікна літака в Молдові,

– написали під роликом.

Який вигляд мають вибухи в Україні з вікна літака в Молдові: дивіться відео

Ракетна атака України 16 грудня