Постраждали мама з немовлям і трирічна дитина, – деталі про приліт у Запоріжжі
10 серпня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог знову влучив у цивільні об'єкти. Внаслідок цього не минулося без постраждалих, а також жертви.
В ефірі телеканалу Київ24 військовий ЗСУ та волонтер із Запоріжжя Станіслав Стойков поділився деталями. Він зауважив, що окупанти били по парковій зоні, передає 24 Канал.
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Що відомо про постраждалих
За його словами, постраждали люди, які просто проїжджали на машині. Він також розповів про чоловіка, котрий зупинив авто, щоб врятувати жінку з немовлям.
Було поранене немовля з матір'ю. Він вискочив, кинув машину і відразу людина підхопила дитину з матір'ю і поїхали вони до лікарні,
– зазначив він.
Стойков додав, що приліт був по парковій зоні, де перебувало багато дітей. Звернімо увагу, що на території готелю, в який влучили окупанти, також був дитячий табір. Він працював до 18:00.
О 22:14 секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв поділився додатковою інформацією щодо ракетного удару. Він зауважив, що внаслідок атаки постраждала трирічна дитина. Її госпіталізували до лікарні та перебуває під наглядом медиків. Стан дитини – нетяжкий.
Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо
- Почнімо з того, що повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 19:17. Тоді попереджали, що існує загроза з Півдня.
- Через кілька хвилин стало відомо, що в обласному центрі пролунав вибух. Уже о 19:31 глава ОВА Юрій Малашко підтвердив приліт.
- Він підкреслив, що російські загарбники вкотре атакували цивільні об'єкти. Кадри, які він виклав у мережу, свідчать, що ворог влучив у готель Reikartz.
- Звернімо увагу, що в ньому зупинявся глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, коли перебував у Запоріжжі. Про це журналістам "NV" розповіли у КМВА.
- Крім того, російські загарбники пошкодили медичний і освітній заклади. Також зазнали пошкоджень дві багатоповерхівки.
- Станом на 21:35 від секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва надійшла актуалізована інформація про жертв і постраждалих. За його словами, ворог забрав життя в однієї людини. Ще 11 зазнали поранень, одна з них – у важкому стані.
- Що стосується жертви ракетного удару, то вона перебувала за 300 – 400 метрів від епіцентру атаки. Загиблих могло б бути більше, кажуть в ОВА. Але уникнути цього вдалося завдяки свідомості мешканців, котрі перейшли до укриття, коли пролунали сирени.