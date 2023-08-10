Постраждали мама з немовлям і трирічна дитина, – деталі про приліт у Запоріжжі

10 серпня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог знову влучив у цивільні об'єкти. Внаслідок цього не минулося без постраждалих, а також жертви.

В ефірі телеканалу Київ24 військовий ЗСУ та волонтер із Запоріжжя Станіслав Стойков поділився деталями. Він зауважив, що окупанти били по парковій зоні, передає 24 Канал.

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Що відомо про постраждалих

За його словами, постраждали люди, які просто проїжджали на машині. Він також розповів про чоловіка, котрий зупинив авто, щоб врятувати жінку з немовлям.

Було поранене немовля з матір'ю. Він вискочив, кинув машину і відразу людина підхопила дитину з матір'ю і поїхали вони до лікарні,

– зазначив він.

Стойков додав, що приліт був по парковій зоні, де перебувало багато дітей. Звернімо увагу, що на території готелю, в який влучили окупанти, також був дитячий табір. Він працював до 18:00.

О 22:14 секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв поділився додатковою інформацією щодо ракетного удару. Він зауважив, що внаслідок атаки постраждала трирічна дитина. Її госпіталізували до лікарні та перебуває під наглядом медиків. Стан дитини – нетяжкий.

Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо