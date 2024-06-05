Ворог вдарив по базі відпочинку на Одещині: моторошне фото
Джерело:Одеська облпрокуратура
Росіяни обстріляли курортне селище в Одеській області. Повний перелік руйнувань ще встановлюється, однак прокуратура показала перші кадри з місця атаки.
Окупанти завдали удару по туристичній інфраструктурі у Білгород-Дністровському районі.
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Що відомо про наслідки обстрілу в Одеській області
За даними слідства, 5 червня близько 17:00 Росія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області, а саме у Білгород-Дністровському районі.
Одеська обласна прокуратура показала фото пошкодженої будівлі:
Наслідки обстрілу у Білгород-Дністровському районі / Одеська облпрокуратура
Раніше керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук розповів, що мовиться про інфраструктуру, яка пов'язана з відпочинком.
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Правоохоронці відкрили справу і документують злочин
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин Росії,
– додали в прокуратурі.
Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни – ч. 1 ст. 438 КК України.
Що передувало:
- Вибухи в Одеській області пролунали близько 17-ї вечора, його чули навіть в облцентрі. За кілька хвилин до цього Повітряні сили попереджали про загрозу використання балістичного озброєння з окупованого Криму.
- Ціль рухалась з високою швидкістю. Попередньо, ворог атакував ракетою "Іскандер-М".