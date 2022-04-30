Вибухи та знищені будинки: в ОП розповіли, де на Херсонщині ситуація найкритичніша

Ситуація на Херсонщині все ще залишається небезпечною. Попри відносний спокій, російські окупанти використовують її територію для того, щоб обстрілювати сусідні області.

Як зазначили в Офісі Президента, російські військові продовжують бойові дії на Херсонщині. З області загарбники атакують інші населені пункти України, передає 24 канал.

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Критична ситуація у селах, що межують з іншими областями

Внаслідок вибухів знищено багато будинків у Херсонській області. Також відомо про поранених громадян України.

В ОП підкреслюють на критичності ситуації у селах, які розташовані поруч з Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольськом і Кривим Рогом. Ці населені пункти російські військові тримають в окупації. Якщо говорити про ситуацію в області в цілому, то вона все ще залишається складною.

Водночас окупанти хочуть провести на Херсонщині референдум

Передовсім варто зазначити, що російські загарбники окупували територію Херсонської області. Оскільки там зараз "тиха окупація", то країна-агресорка не полишає спроб провести референдум. Його мета – перетворити Херсонську область на "Херсонську народну республіку", яка може пізніше долучитися до Росії.

Референдум мали провести 24 квітня. Потім його дату перенесли на 27, а після цього на проміжок між 1 і 10 травням. Але і ці дати не є остаточними.

Місцеве населення вже стало жертвами дезінформації, яку активно поширюють окупанти. Їхня мета – переконати містян, що Херсонщину вже не зможуть повернути під контроль України. За допомогою такого прийому легше маніпулювати людьми та змусити їх взяти участь у референдумі.

У Новій Каховці тим часом залишають послання російським загарбникам. Містяни підкреслюють, що вони залишаються українцями та не збираються ставати частиною Росії.

Не все так просто у самому Херсоні. Як виявилося, окупантам не вистачає людей для телекартинки. Мовляв, недостатньо просто провести референдум. Потрібно показати по телеканалах його. А для цього слід зібрати людей, які готові будуть продемонструвати, що в місті дуже багато охочих створити "ХНР". Якщо на то пішло, то по каналах вони можуть показати лише проукраїнські мітинги та те, як російські окупанти розганяють мирне населення.

Складність у проведенні референдуму підкинула окупантам нову ідею. Вони прагнуть тепер створити квазіутворення "Южная Русь", яке мало б охопити Південь. Але й ця ідея не має можливості для реалізації, адже бомбардування, вбивства та ґвалтування зробили все для того, щоб українці не хотіли мати нічого спільного з росіянами.

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