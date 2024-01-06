Завдали досить серйозної шкоди, – Світан пояснив важливість ураження пункту управління в Криму

Українські сили продовжують завдавати болючих ударів по військових об'єктах росіян в тимчасово окупованому Криму. Так, проти ночі 6 січня було уражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем і зокрема за координування сил ППО окупантів.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що на аеродромі поблизу міста Саки зосереджено пункт управління дальнього радіолокаційного контролю зв'язку. Також там розташований пункт управління всією південною групою російських військ.

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Ціла мережа управління

Повітряні сили ЗСУ уразили основний пункт управління росіян, проте вони мають ще запасний.

Це ціла мережа системи управління однієї з основних частин, які було ліквідовано на аеродромі в районі Саки – у Новофедорівці,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

У 2022 році українські сили знищили ескадрилью літаків щонайменше трьома ударами ракет. Це аеродром морської авіації, на якому розміщені переважно літаки Су-24, Су-30, іноді Су-34.

Також під час удару були уражені офіцери бойового управління.

Росіяни відновлять основний пункт. Однак його поразка на певний час залишила без зв'язку і без системи управління російські війська. Проте ліквідував офіцерів бойового управління, зв'язківців, ми завдали досить серйозної шкоди російській системі управління,

– зазначив Роман Світан.

Поблизу міста Саки базується російський 43-й винищувальний авіаційний полк , який є основою авіаційного угруповання ворога на Півдні України. Зокрема там розташовуються російські бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.

Крім того, за словами військового експерта, є інформація, що на цьому пункті перебували деякі високопосадовці з російського керівництва, міністерства оборони Росії.

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