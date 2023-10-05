"Від брата лишилася частина тулуба": очевидці розповіли деталі про удар по Грозі

Страшними подробицями поділилися жителі села Гроза на Харківщині. Цей населений пункт сьогодні обстріляла Росія, убивши 51 людину.

Росія продовжує знищувати мирне населення України. 5 жовтня люди зібралися пом'янути військового в селі Гроза на Харківщині, а тепер в області оголосили жалобу за загиблими під час обстрілу.

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Розповіді очевидців

Олександр Муховатий говорить, що на поминках був його брат. Оскільки ховали місцевого військового, то брат, який товаришував із бійцем, прийшов провести друга в останню путь. Були й інші родичі, а сам Муховатий зараз живе у сусідньому селі. 5 жовтня внаслідок російського обстрілу він утратив брата, невістку та маму.

Коли почув вибух та побачив клуб диму, тоді вже почав телефонувати брату. Минуло буквально десять хвилин. Брат, невістка та мама не відповідали. Додзвонився до племінника, а він каже: "Дядько, давай бігом сюди. Тато, мама і бабуся – під завалами". Я одразу приїхав. Брата знайшли, маму з невісткою ще ні. Вони точно були там,

– говорить чоловік.

Він поділився страшними подробицями: "Від брата лишились самі рештки, нижня частина тулуба, верхньої немає. Я впізнав його за черевиками та штанами". Саме зі штанів загиблого брата дістав його паспорт.

"Я ще не розумію, що сталося і як все буде. Я не можу ще в це повірити, ще не доходить", – говорить Муховатий.

Чоловік каже: чекатиме, поки знайдуть рештки його рідних чи бодай щось, що він міг би упізнати.

Матеріал "Суспільного" вийшов о 19:48. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов припускав, що під завалами ще можуть бути люди. Утім, у ДСНС заявили: на 19:50 у селі Гроза Куп'янського району Харківської області аварійно-рятувальні роботи завершено. Загинула 51 людина. Згодом у телеграм-каналі Синєгубова додали інформацію про завершення операції.

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Деталі від пожежників

Найбільше тіл було знайдено в місці, де стояв стіл, де поминали людину. Було знайдено жінку, яка перебувала під завалами, було дані максимальні сили, щоб її врятувати. Дуже сильно було завалено плитами, будівельним сміттям. Постійно-постійно когось діставали, це було жахіття,

— розповів заступник начальника пожежно-рятувального загону Руслан Парфілов.

За його словами, те, що загиблих було багато, обмежило місце для роботи техніки.

Наслідки обстрілу села Гроза на Харківщині / Фото "Суспільне"

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