Від двох ліцензій відмовилася сім'я Злочевських, – Данілов розповів про стан справ у сфері надр
Джерело:24 канал
Олексій Данілов заявив, що на засіданні РНБО вирішили посилити контроль у сфері надрокористування. Секретар РНБО розповів, що сім'я Злочевських відмовилась від ліцензій.
Справи у сфері надрокористування розглянули на засіданні РНБО 15 жовтня. Про це Олексій Данілов розповів на брифінгу.
До теми Під нові санкції РНБО потрапили понад 200 людей
На засіданні РНБО вирішили перевірити 23 компанії зі сфери надр
Олексій Данілов заявив, що на засіданні РНБО розглянули інформацію глави Держслужби геології та надр України. Він розповів про стан справи у сфері надрокористування та додаткові заходи з посилення нагляду в цій сфері.
У нас є 23 компанії, які мають ліцензії на вуглеводні (мовиться про видобуток – 24 канал). На засіданні доручили СБУ та відповідним органам розібратись, як ці компанії, без відповідних нормативно-правових актів 2018 року, отримали ці дозволи,
– заявив Данілов.
Додав, що "відкрите кримінальне провадження" й надалі на засіданнях РНБО інформуватимуть про результати. Окрім того, відомі люди країни відмовляються від отриманих ліцензій.
Ми можемо подякувати родині Злочевських, які відмовились від двох ліцензій на вуглеводні,
– заявив секретар РНБО.
Олексій Данілов розповів, що з 1 листопада запрацює портал на базі РНБО, де покажуть всі 3044 ліцензії та дозволи. Там буде інформація про компанії, спосіб отримання ліцензій та інша інформація.Зверніть увагу! 19 березня 2021 року РНБО ввела санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами. Окрім того, 18 червня ввели санкції проти бізнесмена Павла Фукса за причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Тоді ж ввели санкції проти олігарха Дмитра Фірташа через його участь у титановому бізнесі. Розслідувач Дмитро Гнап писав, що ще за часів Януковича Микола Злочевський вивів з держвласності частину газових родовищ, користуючись своїм статусом міністра екології та природних ресурсів.
Брифінг Олексія Данілова за результатами засідання РНБО: дивіться відео
Коротко про рішення РНБО від 15 жовтня
- Головною темою засідання, як раніше анонсував секретар РНБО Олексій Данілов, було питання обороноздатності і безпеки України. Також гостро поставили питання щодо розповсюдження коронавірусу.
- РНБО ввела нові санкції проти людей, які були причетні до "виборів" на окупованих територій. Під обмеження потрапили 237 людей.
- Окрім того, на засіданні ухвалили План оборони України – це великий документ, над яким працювали майже 2 роки.