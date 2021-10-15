Від двох ліцензій відмовилася сім'я Злочевських, – Данілов розповів про стан справ у сфері надр

Олексій Данілов заявив, що на засіданні РНБО вирішили посилити контроль у сфері надрокористування. Секретар РНБО розповів, що сім'я Злочевських відмовилась від ліцензій.

Справи у сфері надрокористування розглянули на засіданні РНБО 15 жовтня. Про це Олексій Данілов розповів на брифінгу.

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На засіданні РНБО вирішили перевірити 23 компанії зі сфери надр

Олексій Данілов заявив, що на засіданні РНБО розглянули інформацію глави Держслужби геології та надр України. Він розповів про стан справи у сфері надрокористування та додаткові заходи з посилення нагляду в цій сфері.

У нас є 23 компанії, які мають ліцензії на вуглеводні (мовиться про видобуток – 24 канал). На засіданні доручили СБУ та відповідним органам розібратись, як ці компанії, без відповідних нормативно-правових актів 2018 року, отримали ці дозволи,

– заявив Данілов.

Додав, що "відкрите кримінальне провадження" й надалі на засіданнях РНБО інформуватимуть про результати. Окрім того, відомі люди країни відмовляються від отриманих ліцензій.

Ми можемо подякувати родині Злочевських, які відмовились від двох ліцензій на вуглеводні,

– заявив секретар РНБО.

Олексій Данілов розповів, що з 1 листопада запрацює портал на базі РНБО, де покажуть всі 3044 ліцензії та дозволи. Там буде інформація про компанії, спосіб отримання ліцензій та інша інформація.

Брифінг Олексія Данілова за результатами засідання РНБО: дивіться відео

Коротко про рішення РНБО від 15 жовтня