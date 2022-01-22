"Від Києва до Закарпаття": Тищенко забув про решту України, коли вітав з Днем Соборності

22 січня 2022 , 17:54
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Джерело:

фейсбук-сторінка Миколи Тищенка

Микола Тищенко осоромився привітанням у соцмережі до Дня Соборності України. "Слуга народу" чомусь згадав лише про частину нашої держави.

22 січня він опублікував у фейсбуці допис з привітанням. Політик проілюстрував його колажем зі своєю фотографією, логотипом "Слуги народу" й синьо-жовтою стрічкою. 

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Що не так із привітанням Тищенка

Відповідний допис з'явився на сторінці Тищенка у соцмережі об 11:20. Як свідчить історія змін, після цього нардеп кілька разів редагував написане. Перша версія привітання була такою: "З Днем Соборності України. Ми єдина, сильна та незалежна держава! Продовжуємо зшивати Україну разом".

Зверніть увагу! Згодом після слів про сильну та незалежну державу політик додав:  "від Києва до Закарпаття". Чомусь він згадав лише про частину країни.

Схоже, коли він зрозумів, що це – не коректно, то поспішив знову виправитися. Врешті, Тищенко повернувся до першого варіанту привітання, але додав у публікацію кілька хештегів.  


Таке привітання було на сторінці у Тищенка / Скриншот


Фінальна версія привітання політика / Скриншот

Попередні "фейли" Тищенка

  • На Різдво нардеп від "Слуги народу" привітав українців з "воскресінням Христовим". Допис з такими словами залишався на його фейсбук-сторінці упродовж 2 годин, поки його не виправили.
  • Раніше Микола Тищенко обмовився, що "вакцинувався ковідом". Хоча, після цього політик таки виправився й пояснив, що отримав щеплення препаратом Pfizer.

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Автор: Ірина Буртик