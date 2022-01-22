"Від Києва до Закарпаття": Тищенко забув про решту України, коли вітав з Днем Соборності
Джерело:фейсбук-сторінка Миколи Тищенка
Микола Тищенко осоромився привітанням у соцмережі до Дня Соборності України. "Слуга народу" чомусь згадав лише про частину нашої держави.
22 січня він опублікував у фейсбуці допис з привітанням. Політик проілюстрував його колажем зі своєю фотографією, логотипом "Слуги народу" й синьо-жовтою стрічкою.
Читайте також Тищенко, Кива та Шмигаль стали "винятковим розчаруванням року" для українців
Що не так із привітанням Тищенка
Відповідний допис з'явився на сторінці Тищенка у соцмережі об 11:20. Як свідчить історія змін, після цього нардеп кілька разів редагував написане. Перша версія привітання була такою: "З Днем Соборності України. Ми єдина, сильна та незалежна держава! Продовжуємо зшивати Україну разом".Зверніть увагу! Згодом після слів про сильну та незалежну державу політик додав: "від Києва до Закарпаття". Чомусь він згадав лише про частину країни.
Схоже, коли він зрозумів, що це – не коректно, то поспішив знову виправитися. Врешті, Тищенко повернувся до першого варіанту привітання, але додав у публікацію кілька хештегів.
Таке привітання було на сторінці у Тищенка / Скриншот
Фінальна версія привітання політика / Скриншот
Попередні "фейли" Тищенка
- На Різдво нардеп від "Слуги народу" привітав українців з "воскресінням Христовим". Допис з такими словами залишався на його фейсбук-сторінці упродовж 2 годин, поки його не виправили.
- Раніше Микола Тищенко обмовився, що "вакцинувався ковідом". Хоча, після цього політик таки виправився й пояснив, що отримав щеплення препаратом Pfizer.
День Соборності України: головне
- День Соборності України відзначають 22 січня. Саме у цей день 919 року урочисто був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).
- Традиційно у цей день українці утворюють "живі ланцюги". У 2022 році до цієї ініціативи долучилися у низці міс, зокрема у Києві, й навіть у сніговому тунелі біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.
- Президент Зеленський натомість прибув до Запоріжжя й став у "живий ланцюг" на найвищому мосту міста. "Обов'язково проголосимо Акт з'єднання у Криму і в Донецьку", – запевнив глава держави.
Виступ Зеленського у День Соборності: дивіться відео