Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO

На початку травня відбулася прем'єра американсько-британського серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

Над кіновиробництвом міні-серіалу із 5 епізодів працював американський телеканал HBO та британський Sky. Перші серії уже можна переглянути у вільному доступі.

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Нерухомість 24 з’ясувала, що відомо про місця зйомок міні-серіалу "Чорнобиль".

Перед творцями серіалу стояло завдання якнайкраще відтворити автентичну епоху радянського міста у середині 1980-х.

Художник-постановник серіалу Люк Хал каже, що таку атмосферу ще можна відшукати в українських та литовських містах. За його словами, особлива увага була приділена Києву, де "збереглося багато монументальних та унікальних архітектурних об'єктів того часу".

Як пише видання "Хмарочос" відомо, що в Україні зйомки відбувались на території двох столичних університетів, національної бібліотеки та на узбережжі Київського моря.

У першій серії "Чорнобиля" з київських локацій можна побачити Інститут гідробіології на проспекті Героїв Сталінграду, що на Оболоні.



Інститут гідробілогії у Києві з'явився у серіалі "Чорнобиль" від HBO

Фасад цієї будівлі схожий на будівлю прип’ятської міської лікарні МСЧ-126, куди після аварії на ЧАЕС привозили перших постраждалих.

Чорнобильську АЕС замінили на Ігналінську атомну електростанцію у Литві, яку повністю припинили експлуатувати у 2009-му.



Ігналінська атомна електростанція у Литві з'являється в серіалі "Чорнобиль"

Прип'ять у серіалі замінили на місто-супутник Висагінас біля Ігналінської АЕС. Після закриття станції це місто потроху "вимирає", сьогодні його називають "містом безробітних атомників".

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Місто зводили на березі озера посеред лісу і заставили типовими радянськими 5- та 9-поверхівками. Щоправда, за словами творців серіалу, вулиці Висагінаса не підійшли, аби повністю відобразити атмосферу Прип'яті.

Для цього краще підійшов спальний район Вільнюса Фабіенішкес переважно із 9-поверховою забудовою. Зйомки відбувались у травні 2018 року.



Спальний район Вільнюса на кадрах серіалу "Чорнобиль"



Район Фабіенішкес у трейлері серіалу про "Чорнобиль"

На знак вдячності місцевим мешканцям творці серіалу пообіцяли привести в порядок громадський простір – на алеї висадили троянди, відмили графіті і навіть збудували новий дитячий майданчик.



Спальний район Вільнюса використали для зйомок серіалу "Чорнобиль"

Контрольну кімнату реактору ЧАЕС обладнали в одному приміщень закинутої килимової фабрики у Вільнюсі.

Серіал "Чорнобиль": дивіться відео трейлеру

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