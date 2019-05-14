14:45
14 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Модне падіння Путіна на льоду. Похмілля від "пабєди"
      Вєсті Кремля
      21:50, 13 травня
      Вєсті.UA: Зеленський проти Луценка. Магічний союз Яценюка, Гройсмана та Авакова
      Вєсті.UA
      19:41, 13 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO

      209 Читать новость на русском
      Серіал "Чорнобиль" від HBO: де знімали
      Серіал "Чорнобиль" від HBO: де знімали / Колаж 24 каналу

      На початку травня відбулася прем'єра американсько-британського серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

      Над кіновиробництвом міні-серіалу із 5 епізодів працював американський телеканал HBO та британський Sky. Перші серії уже можна переглянути у вільному доступі.

      Дивіться також: Як виглядає Чорнобиль сьогодні: фото та відео

      Нерухомість 24 з’ясувала, що відомо про місця зйомок міні-серіалу "Чорнобиль".

      Перед творцями серіалу стояло завдання якнайкраще відтворити автентичну епоху радянського міста у середині 1980-х.

      Художник-постановник серіалу Люк Хал каже, що таку атмосферу ще можна відшукати в українських та литовських містах. За його словами, особлива увага була приділена Києву, де "збереглося багато монументальних та унікальних архітектурних об'єктів того часу".

      Як пише видання "Хмарочос" відомо, що в Україні зйомки відбувались на території двох столичних університетів, національної бібліотеки та на узбережжі Київського моря.

      У першій серії "Чорнобиля" з київських локацій можна побачити Інститут гідробіології на проспекті Героїв Сталінграду, що на Оболоні.

      Чорнобиль серіал Київ Інститут гідробіології
      Інститут гідробілогії у Києві з'явився у серіалі "Чорнобиль" від HBO

      Фасад цієї будівлі схожий на будівлю прип’ятської міської лікарні МСЧ-126, куди після аварії на ЧАЕС привозили перших постраждалих.

      Чорнобильську АЕС замінили на Ігналінську атомну електростанцію у Литві, яку повністю припинили експлуатувати у 2009-му.

      серіал Чорнобиль атомна АЕС Литва
      Ігналінська атомна електростанція у Литві з'являється в серіалі "Чорнобиль"

      Прип'ять у серіалі замінили на місто-супутник Висагінас біля Ігналінської АЕС. Після закриття станції це місто потроху "вимирає", сьогодні його називають "містом безробітних атомників".

      Дивіться також: Прип'ять: місто втраченого майбутнього

      Місто зводили на березі озера посеред лісу і заставили типовими радянськими 5- та 9-поверхівками. Щоправда, за словами творців серіалу, вулиці Висагінаса не підійшли, аби повністю відобразити атмосферу Прип'яті.

      Для цього краще підійшов спальний район Вільнюса Фабіенішкес переважно із 9-поверховою забудовою. Зйомки відбувались у травні 2018 року.

      серіал Чорнобиль Вільнюс зйомки
      Спальний район Вільнюса на кадрах серіалу "Чорнобиль"

      Чорнобиль серіал Вільнюс зйомки
      Район Фабіенішкес у трейлері серіалу про "Чорнобиль"

      На знак вдячності місцевим мешканцям творці серіалу пообіцяли привести в порядок громадський простір – на алеї висадили троянди, відмили графіті і навіть збудували новий дитячий майданчик.

      Литва Вільнюс серіал HBO
      Спальний район Вільнюса використали для зйомок серіалу "Чорнобиль"

      Контрольну кімнату реактору ЧАЕС обладнали в одному приміщень закинутої килимової фабрики у Вільнюсі.

      Серіал "Чорнобиль": дивіться відео трейлеру

      Читайте також:

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: які дати пропонують фракції у Раді
      сьогодні
      5971
      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості світу Новини нерухомості Історія Чорнобиль Кіно
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Людина з оточення Медведчука та очільник СБУ: хто отримав скандальні нагороди від Порошенка
      сьогодні , 14:31 Людина з оточення Медведчука та очільник СБУ: хто отримав скандальні нагороди від Порошенка
      Дмитро Гнап 107
      Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO
      сьогодні , 13:44 Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO
      209
      Коломойский приставил курок к голове Украины, или Национальные интересы страны на грани
      сьогодні , 12:09 Коломойский приставил курок к голове Украины, или Национальные интересы страны на грани
      Сергій Фурса 1818
      Жебраки: хто насправді ці люди та як з ними поводитися
      сьогодні , 11:01 Жебраки: хто насправді ці люди та як з ними поводитися
      Альона Захарова 2132
      Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      сьогодні , 10:00 Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      Тетяна Мартинюк 2296
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
       21 квітня , 23:24
      Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
       28 лютого , 19:33
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
       2 травня , 10:00
      Як оформити нерухомість у спадщину: головне, що треба знати
       21 березня , 14:01
      Котедж замість квартири: в чому переваги і чому зростає попит
       27 лютого , 12:19
      В Україні з'являться перехоплювальні стоянки: що зміниться
       15 квітня , 16:54
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук