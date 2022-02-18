Видання The Economist помістило на обкладинку Володимира Путіна, який стоїть у куті

Англійський журнал The Economist випустив номер, на обкладинці якого був зображений Володимир Путін. Політик стоїть засмучений у куті й не може розфарбувати Україну в червоний колір.

Путін застряг у куті, – The Economist

Обкладинка з'явилася у четвер, 17 лютого. До неї редакція видання додала пояснення.

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Він застряг у кутку. Він міг накинутися, але відступ зараз може призвести лише до нападу пізніше. Навіть якщо війська відступлять, ця криза не закінчилася. І що б не сталося, війна чи не війна, Путін завдав шкоди своїй країні,

– мовиться у повідомленні.

Журналісти зазначили, що Путін без жодного пострілу опинився у центрі уваги всього світу, довівши, що Росія знову має значення. Він дестабілізував Україну і переконав, що її майбутнє його справа.

The Economist зазначив, що останніми роками Україні не приділяти належної уваги, однак зараз вона користується безпрецедентною дипломатичною та військовою підтримкою Заходу.



Англійська газета помістила Путіна на обкладинку / Фото The Economist

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