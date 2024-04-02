Чому росіяни не скористалися падінням Авдіївки: Годжес вказав на проблеми окупантів
Джерело:Silicon Curtain
Сили оборони 17 лютого 2024 року відійшли з Авдіївки, щоб зайняти більш вигідні позиції. Росіяни окупували знищене ними ж місто, але не змогли скористатися ситуацією.
Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес виступив на подкасті. Він прокоментував ситуацію щодо тимчасової окупації Авдіївки росіянами.
Читайте також Сирський розповів, як ухвалив рішення про вихід з Авдіївки та скільки воїнів потрапили у полон
Що сказав американський офіцер
Бен Годжес заявив, що окупанти не можуть повною мірою скористатися взяттям Авдіївки. Він пояснив це відсутністю у росіян відповідних спроможностей.
Авдіївка впала 5 тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатись, бо не мають спроможності,
– сказав генерал-лейтенант.
Годжес вказав на те, що оглядачі багато говорять про нестачу боєприпасів в Україні, втрати серед військових та втрату Авдіївки, однак вони не так часто кажуть про справжні проблеми Росії зі своїм військом.
Говорячи про переваги окупантів у снарядах, офіцер армії США зауважив, що оголошені співвідношення артилерійських боєприпасів Росії до України як 5:1 чи 10:1 сприймаються як даність. Він припустив, що ця інформація подекуди й може відповідати дійсності, однак в росіян немає здатності експлуатувати цю ймовірну перевагу. Як пояснив Годжес, під час повномасштабної російсько-української війни російські загарбники втратили дуже багато досвідчених офіцерів та сержантів.
Війна – це не лише про математику і хто має більше людей. Ми (США – 24 Канал) програли у В'єтнамі та в Афганістані,
– додав він.
За його словами, українці значно більш вмотивовані, ніж росіяни, бо вони захищають свою Батьківщину та знають місцевість краще, ніж будь-хто. А росіяни – це окупанти та загарбники. На думку Годжеса, кількості росіян, які дійсно хочуть перебувати на фронті в Україні, не набереться "навіть на один шкільний автобус".
Яка ситуація під Авдіївкою
- Нагадаємо, що 30 березня окупанти спробували провести під Авдіївкою одну зі своїх наймасштабніших атак за всю російсько-українську війну. Однак загарбники зазнали невдачі.
- Росіяни кинули 36 танків та 12 бойових машин на штурм позицій українських захисників. Сили оборони потужно вдарили по колоні ворожої техніки.
- Наша 25 бригада вивела з ладу 12 танків та 8 БМП ворога. Це сталося поблизу Тоненького.
- Військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цихоцький пояснив, як вдалося відбити штурм. За його словами, це все робота артилерії та дронів, а також насамперед майстерність наших воїнів.