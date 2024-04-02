Чому росіяни не скористалися падінням Авдіївки: Годжес вказав на проблеми окупантів

Сили оборони 17 лютого 2024 року відійшли з Авдіївки, щоб зайняти більш вигідні позиції. Росіяни окупували знищене ними ж місто, але не змогли скористатися ситуацією.

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес виступив на подкасті. Він прокоментував ситуацію щодо тимчасової окупації Авдіївки росіянами.

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Що сказав американський офіцер

Бен Годжес заявив, що окупанти не можуть повною мірою скористатися взяттям Авдіївки. Він пояснив це відсутністю у росіян відповідних спроможностей.

Авдіївка впала 5 тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатись, бо не мають спроможності,

– сказав генерал-лейтенант.

Годжес вказав на те, що оглядачі багато говорять про нестачу боєприпасів в Україні, втрати серед військових та втрату Авдіївки, однак вони не так часто кажуть про справжні проблеми Росії зі своїм військом.

Говорячи про переваги окупантів у снарядах, офіцер армії США зауважив, що оголошені співвідношення артилерійських боєприпасів Росії до України як 5:1 чи 10:1 сприймаються як даність. Він припустив, що ця інформація подекуди й може відповідати дійсності, однак в росіян немає здатності експлуатувати цю ймовірну перевагу. Як пояснив Годжес, під час повномасштабної російсько-української війни російські загарбники втратили дуже багато досвідчених офіцерів та сержантів.

Війна – це не лише про математику і хто має більше людей. Ми (США – 24 Канал) програли у В'єтнамі та в Афганістані,

– додав він.

За його словами, українці значно більш вмотивовані, ніж росіяни, бо вони захищають свою Батьківщину та знають місцевість краще, ніж будь-хто. А росіяни – це окупанти та загарбники. На думку Годжеса, кількості росіян, які дійсно хочуть перебувати на фронті в Україні, не набереться "навіть на один шкільний автобус".

Яка ситуація під Авдіївкою