Відкликання Разумкова: "слуги" зібрали достатньо підписів
Джерело:телеграм Юлії Палійчук
Члени фракції "Слуга народу" зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації постанови про відкликання Дмитра Разумкова. Тепер її розглянуть на засіданні Верховної Ради.
Підписи за відкликання Разумкова вже зібрали
Для реєстрації постанови про відкликання голови Верховної Ради необхідні щонайменше 150 підписів нардепів. Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук заявила, що станом на 17:30 2 жовтня їх вже зібрали.
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Станом на 17:30 під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України зібрано понад 150 підписів народних депутатів України,
– наголосила Палійчук.
Зауважимо, в обід Олександр Качура казав, що за зняття Разумкова з посади підписалися вже 120 нардепів. Водночас Олексій Устенко стверджував, що їх вже понад 160. Ймовірно, нардеп переплутав.
За словами Юлії Гришиної, підписи збирали "у спокійній атмосфері без будь-якого тиску".
Що відомо про відкликання спікера парламенту
- 30 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав процес зняття з посади Дмитра Разумкова. Він доручив видати підписні листи.
- У той же день речниця спікера парламенту заявила, що листи вже готові і їх можна забрати в Апараті Ради.
- Наразі головним кандидатом на посаду голови Верховної Ради є віцеспікер Руслан Стефанчук.
- До речі, сам Разумков припускає, що його можуть спробувати позбавити й депутатського мандату.