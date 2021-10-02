Відкликання Разумкова: "слуги" зібрали достатньо підписів

Члени фракції "Слуга народу" зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації постанови про відкликання Дмитра Разумкова. Тепер її розглянуть на засіданні Верховної Ради.

Підписи за відкликання Разумкова вже зібрали

Для реєстрації постанови про відкликання голови Верховної Ради необхідні щонайменше 150 підписів нардепів. Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук заявила, що станом на 17:30 2 жовтня їх вже зібрали.

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Станом на 17:30 під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України зібрано понад 150 підписів народних депутатів України,

– наголосила Палійчук.

Зауважимо, в обід Олександр Качура казав, що за зняття Разумкова з посади підписалися вже 120 нардепів. Водночас Олексій Устенко стверджував, що їх вже понад 160. Ймовірно, нардеп переплутав.

За словами Юлії Гришиної, підписи збирали "у спокійній атмосфері без будь-якого тиску".

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