Орієнтовно до 10% споживачів відключено, – голова Укренерго про ситуацію зі світлом

В Україні 14 травня по всіх областях ввели аварійні відключення світла. Це сталося через різке збільшення споживання електроенергії.

Про це в етері телемарафону заявив очільник Укренерго Володимир Кудрицький. Він зазначив, що відключення світла в Україні торкнулися близько 10% побутових споживачів України, передає 24 Канал.

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Кудрицький зазначив, що 14 травня збільшення споживання було таким, що енергосистема не могла впоратися, адже не вистачило імпорту і не вистачило обмеження промисловості.

Очільник Укренерго також підкреслив, що через масовані обстріли Росією енергетичних об'єктів України зараз електроенергії не вистачає. Хоча для великої кількості побутових споживачів це могло проходити непомітно, але насправді дефіцит електроенергії в системі відчувається досить давно.

Сьогодні на фоні певного похолодання відбулося зростання споживання ввечері, особливо різко це сталося близько 21:00. І відповідно нам треба було застосувати такі екстрені швидкі заходи для балансування енергосистеми, щоби зберегти контроль над ситуацією,

– зазначив Кудрицький.

Крім того, він додав, що на підвищення споживання могли вплинути обігрівачі, а також воно завжди зростає ввечері після повернення людей з роботи. Обмеження збережуться до кінця доби.

"Проблема полягає не в тому, що в якусь область не можна доставити електрику, а в тому, що не вистачає сукупної потужності електростанцій для того, щоб покрити споживання, а для покриття дефіциту не вистачає імпорту. Кожна область несе солідарний тягар відключень", – підкреслив голова Укренерго.

В Україні ввели аварійні відключення світла

Укренерго 14 травня повідомило про введення графіків аварійних відключень електроенергії в усіх регіонах України. У компанії повідомили, що 14 травня з 21:00 до 24:00 в усіх регіонах України будуть здійснюватися контрольовані аварійні відключення електроенергії.

Водночас компанія YASNO зазначила, що графіків відключення світла не існує. Адже відключення не планові й необхідні для термінового балансування енергосистеми нашої держави.

Крім того, очільник Київської ОВА Руслан Кравченко наголосив, що світло в області вимикатимуть без попередження, а наразі графіки – не діють. Посадовець підкреслив, що енергетики роблять неможливе, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом.