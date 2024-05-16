По всій Україні 17 травня знову будуть відключення світла: чи діятимуть графіки

В Україні від 16 травня почалися стабілізаційні відключення електроенергії у споживачів. Зрештою погодинно вимикатимуть світло в громадян по всій території країни й 17 травня.

В Укренерго зазначили, що графіки для споживачів по всій Україні будуть продовжувати діяти. Відключення пов'язані з дефіцитом електроенергії в нашій державі.

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Українцям погодинно будуть продовжувати вимикати світло

Компанія Укренерго зазначила, що графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Диспетчерський центр Укренерго вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах,

– наголосили в компанії.

Серед причин обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. За словами представників Укренерго, потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п'яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.

"Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", – пояснили в Укренерго.

В Укренерго пояснили, чи вимикатимуть світло щодня

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що дефіцит в енергосистемі, ймовірно, виникатиме періодами. За його словами протягом досить тривалого періоду часу, і весною, і влітку, і взимку, в нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться застосовувати відключення споживачів.

Кудрицький додав, що для того, аби уникнути дефіциту в енергосистемі, треба відновити потужності електростанцій. Також необхідний час, щоб розробити нову генерацію, яка буде децентралізованою, більш убезпеченою та стійкою для атак.

Водночас голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що наступного тижня ситуація з електроенергією в Україні може покращитися. Адже температура з наступного тижня має підвищитися, що обмежить користування споживачами електронагрівальних приладів.