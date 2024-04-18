Обмеження можуть бути вже сьогодні: в Укренерго повідомили, кому і коли відключать світло
Джерело:Укренерго
Через російські атаки по енергетиці є потреба в економії. Утім, в Укренерго і YASNO попередили, що 18 квітня можуть застосувати обмеження на споживання енергії.
Українці масово вмикають обігрівачі, бо на вулиці стало холодніше. За нормальних умов слід було би включити три-чотири блоки на теплових електростанціях, але саме такі є однією з основних цілей ракетних ударів росіян.
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Кого стосуються обмеження
Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" повідомляє, що 18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності),
– сказано в повідомленні.
Енергетики пообіцяли, що обмеження застосують рівномірно по всіх регіонах. Вони торкнуться бізнесу та промислових підприємств.
У компанії запевнили: не будуть обмежувати об'єкти критичної інфраструктури та підприємства оборонного комплексу. А загалом обсяг обмежень буде незначним.
"Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності. Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії", – закликали там.
Не всі можуть зрозуміти, коли вмикати той чи той прилад. Тож 24 Канал нагадує свою графіку, коли краще користуватися енергомісткими приладами.
В YASNO теж просять споживати розумно
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко також виклав допис із закликом економити. Він пояснив: через різке похолодання може не вистачити генерації та імпорту.
Щоб не дійти до обмежень, пропоную всім (як населенню, так і бізнесу) економно користуватися світлом з 19 до 22, а прання і пилососіння перенести на інші години. Такий невеличкий тест нашої командної роботи. Давайте спробуємо пройти день без обмежень,
– звернувся він до українців.