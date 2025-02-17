В Україні 18 лютого вимикатимуть світло

У вівторок, 18 лютого, в Україні будуть діяти графіки обмеження електроенергії. Це не стосується побутових споживачів.

Росіяни не припиняють атаки на українську критичну інфраструктуру. Так, уночі 16 лютого окупанти вдарили дронами по Миколаївській ТЕЦ, зруйнувавши електрогенерацію в місті, передає 24 Канал із посиланням на "Укренерго".

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Коли вимикатимуть світло

18 лютого будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Час застосування обмежень:

06:00 – 09:00

16:00 – 19:00

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах.

До слова, противник обстріляв Херсон, внаслідок чого у кількох районах міста зникло електропостачання.