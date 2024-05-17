Чи будуть відключення світла у суботу, 18 травня: деталі від Укренерго
Джерело:НЕК "Укренерго"
Вже протягом кількох днів в Україні застосовують стабілізаційні відключення. В Укренерго пояснили деталі стосовно обмежень у суботу, 18 травня.
Подібні заходи здійснюють задля врегулювання дефіциту в нашій енергосистемі. Адже останні ворожі удари по критичній інфраструктурі нашої держави спричинили відчутні наслідки.
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Чи будуть обмеження
За даними Укренерго, у суботу, 18 травня, по всій території України з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Натомість обмеження для побутових споживачів не прогнозуються.Важливо! НЕК "Укренерго" повідомляє лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень – тобто можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів. Інформацію, чи будуть застосовані відключення та коли саме у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
В Укренерго також наголосили, що причиною обмежень є наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Внаслідок пошкоджень українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як це було до атак.
Станом на сьогодні обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Напередодні обмеження діяли й для побутових споживачів
- У п'ятницю, 17 травня, графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів діяли по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.
- Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що дефіцит в енергосистемі, ймовірно, виникатиме періодами.
- За його словами протягом досить тривалого періоду часу, і весною, і влітку, і взимку, в нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться застосовувати відключення споживачів.
- Кудрицький додав, що для того, аби уникнути дефіциту в енергосистемі, треба відновити потужності електростанцій.
- Також необхідний час, щоб розробити нову генерацію, яка буде децентралізованою, більш убезпеченою та стійкою для атак.
- Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів, що побутовим споживачам радять раціональне використання електричної енергії.
- А от промисловим підприємства треба звернути увагу на ті пільги, які надають відповідні органи виконавчої влади та оператори систем передач та розподілу.