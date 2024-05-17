Чи будуть відключення світла у суботу, 18 травня: деталі від Укренерго

Вже протягом кількох днів в Україні застосовують стабілізаційні відключення. В Укренерго пояснили деталі стосовно обмежень у суботу, 18 травня.

Подібні заходи здійснюють задля врегулювання дефіциту в нашій енергосистемі. Адже останні ворожі удари по критичній інфраструктурі нашої держави спричинили відчутні наслідки.

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Чи будуть обмеження

За даними Укренерго, у суботу, 18 травня, по всій території України з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Натомість обмеження для побутових споживачів не прогнозуються.

НЕК "Укренерго" повідомляє лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень – тобто можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів. Інформацію, чи будуть застосовані відключення та коли саме у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В Укренерго також наголосили, що причиною обмежень є наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Внаслідок пошкоджень українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як це було до атак.

Станом на сьогодні обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Напередодні обмеження діяли й для побутових споживачів