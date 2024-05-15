Чи будуть погодинні графіки відключень світла на Львівщині: що кажуть в ОВА
Зранку 15 травня на Львіщині скасували аварійні відключення електроенергії. Водночас ситуація залишається складною і в разі постійного дефіциту можуть бути введені погодинні відключення.
Раніше графіки відключень стосувалися виключно промислових споживачів, проте 14 травня в енергосистемі склалася потенційно аварійна ситуація. Про відключення електроенергії на Львівщині розповів перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.
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Відключення на Львівщині
За словами Годика, на те, чи будуть надалі вводитись аварійні відключення, впливає ряд факторів.
Це залежить від того, чи будуть продовжуватися удари по об’єктах енергетики - як систем генерації, так і розподілу та передачі. Друге питання – скільки часу енергетикам потрібно, аби відновити пошкоджені або знищені об'єкти,
– пояснив він.
Андрій Годик додав, що стан енергосистеми також залежить безпосередньо від громадян: наскільки вони будуть дотримуватися рекомендацій енергетиків щодо споживання електроенергії в пікові години. За його словами, такими годинами є ранковий час та вечірні години з 18:00 до 22:00.
У випадку, якщо дефіцит потужності в енергосистемі матиме системний характер, може бути прийняте інше рішення, зокрема введення графіків погодинних відключень.
Заступник начальника Львівської ОВА підкреслив, що місцеві самоврядування повинні на своєму рівні провести ряд заходів та оптимізувати споживання. Водночас промислові споживачі мають за можливості змінити виробничі цикли, щоб навантаження було розтягнуте на всю добу, а не лише на пікові години.
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