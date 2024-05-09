У Харкові на годину довше відключатимуть світло: людей закликають економити споживання

Російська армія продовжує атакувати Україну, внаслідок чого страждає, зокрема, енергетична інфраструктура. Критичною є ситуація в Харкові й області.

В енергопостачальному товаристві "Харківобленерго" зазначили, що з 9 травня світло за графіками відключатимуть на одну годину довше. Тобто час відключень збільшили від 3 до 4 годин.

Дивіться також Голова Чернігівської МВА попередив про плани ворога вдарити по критичній інфраструктурі міста

Збільшення тривалості відключень світла на Харківщині

Відповідне рішення пов'язують з похолоданням та збільшенням навантаження на енергетичну систему. Власне, російські окупанти продовжують обстрілювати об'єкти енергетики, через це потерпають люди.

У зв'язку із похолоданням і відповідно збільшенням навантаження графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області сьогодні будуть збільшені на одну годину – до 4 годин,

– йдеться у повідомленні.

Товариство "Харківобленерго" також звертається до жителів Харкова та регіону з наполегливим проханням за можливості економно споживати електроенергію. З-поміж іншого, не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів.



Як розумно користуватися електричними приладами / Інфографіка 24 Каналу

Дивіться також У ДТЕК натякнули, що відбувається з енергосистемою України після атак Росії

Українська енергетика: більше про ситуацію