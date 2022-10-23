На Хмельниччині відновили електропостачання, – Укренерго

23 жовтня 2022 , 15:57
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Джерело:

Укренерго

Після масованого ракетного удару окупантів на Хмельниччині відновили електропостачання. Наразі триває відновлення енергопостачання на Рівненщині, Черкащині та на Волині.

Енергетична інфрструктура Хмельницької області зазнала пошкоджень унаслідок ракетних обстрілів 22 жовтня. В Укренерго розповіли, що наразі по всій Україні 70 ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів.

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У Хмельницькому майже повністю відновили світло

Сотні наших співробітників працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах,
– йдеться у повідомленні.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій близько 13 години інформував, що в Хмельницькому районі активно продовжується робота з відновлення електропостачання.

Повідомлялося, що без світла залишаються 5,5 тис людей, що менше 1% від всього населення району.

За даними Гамалія, станом на ранкок 23 жовтня в Шепетівському районі без електроенергії залишаються приблизно 20% абонентів.

Водночас у Хмельницькому було відновлено електропостачання на 96%, а водопостачання на 100%.

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Автор: Михайло Гема