У ДТЕК попередили про довші відключення світла у Києві 25 травня

У компанії ДТЕК розповіли, що 25 травня компанія Укренерго змінила години введення лімітів електроенергії у Києві. Тому в українській столиці відключення світла цього дня будуть довшими.

Варто зазначити, що від середини травня в Україні ввели графіки стабілізаційних відключень світла. Причиною цього став дефіцит в енергосистемі нашої держави.

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У Києві змінили години відключення світла

У компанії ДТЕК розповіли, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях графіки відключень діятимуть 25 травня з 20:00 до 24:00. Там також нагадали, що впродовж дня у цих областях і Києві відключення не передбачені.

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– написали в ДТЕК.

До цього генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко написав, що покриття потреб споживачів у столиці становить до 80%, що на 7% менше за прогноз. Саме тому відключення подовжили до 24:00, а не до 22:00, як планувалося.

У Києві вимикали світло в "сірих зонах"

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко 24 травня написав, що на вечір цього дня ліміти електроенергії в українській столиці значні. Тому, з великою ймовірністю, може бути обмеження у світло-сірих зонах у графіках стабілізаційних відключень електроенергії.

Крім того, в Укренерго повідомили, що 25 травня графіки відключення діятимуть лише ввечері в години максимального споживання електроенергії. Проте обмежувати електроенергію будуть лише в разі, якщо якась з областей України перевищить ліміти споживання.

Варто зазначити, що основною причиною відключень світла по Україні стали ракетні атаки Росії по українських електростанціях впродовж весни 2024 року. Адже внаслідок пошкоджень великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше. Детальніше про відключення світла, а також графіки стабілізаційних відключень для кожної з областей України – читайте у матеріалі.