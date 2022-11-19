Скільки ще годин до відключення світла: для мешканців Львівщини створили зручний сайт

В Україні тривають аварійні та планові відключення електроенергії. Для мешканців Львівщини створили зручний сайт, який дозволяє дізнатися, коли не буде світла.

Росія своїми масованими ракетними ударами прагне залишити українців без світла та тепла. Наша мета: навчитися жити у нових реаліях, а також слідкувати за графіками відключення електроенергії. І з сайтом, про який 24 канал розкаже далі, робити це буде значно легше.

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Як дізнатися, коли у вас не буде світла

Цей сайт буде максимально зручним для тих, кому непросто розібратися зі списком адрес, опублікованих в "Львівобленерго". Ба більше, його слід тримати у закладках, адже ви будете бачити у режимі реального часу, коли у вас таки вимкнуть світло цього дня.

Що потрібно зробити

Спочатку зайти на сайт і вибрати свій населений пункт. Відразу ж обмовимося, що портал працює не надто швидко, тож варто буде трішки зачекати.



Спочатку виберіть населений пункт / Скриншот

Після вибору населеного пункту слід вказати свою вулицю. Уже після цього на вас очікує вибір номера будинку. Список буде внизу. У результаті, з'явиться вікно, на якому буде нагадування, через скільки годин слід бути готовими до відімкнення електроенергії.



Після цього вкажіть свою адресу / Скриншот

Також на порталі можна вибрати одну з трьох груп відімкнення світла. Цей варіант буде зручним для тих, хто вже встиг запам'ятати, до якої саме належить його адреса.

Ми ж нагадуємо про відповідальне та бережне ставлення до електроенергії. Якщо вам увімкнули світло, то не варто відразу ж вмикати усю техніку. Не перевантажуйте мережу, щоб уникнути аварійного відімкнення.



Як економити електроенергію / Інфографіка 24 каналу

Водночас закликаємо за можливості заряджати телефони, ноутбуки, павербенки й інші пристрої. Достеменно ніхто не знає, коли може статися наступна масована атака та якими будуть її наслідки для енергомережі.

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