Завдання – стабілізувати ситуацію, – Зеленський прокоментував блекаут в Україні

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо аварійної ситуації в енергосистемі. Він дав чітке завдання енергетикам.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський про блекаут в Україні?

У суботу, 31 січня, в Україні через аварію на мережах відбулися масштабні відключення світла. Фактично в країні знову стався блекаут, який охопив більшість областей України. Володимир Зеленський вже почув доповіді премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля щодо аварійної ситуації, що виникла в енергосистемі.

Президент підсумував, що така ситуація виникла через технологічні випадки на лініях між енергосистемами нашої держави і Молдови.

Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання – стабілізувати ситуацію найближчим часом,

– зазначив Зеленський.

Водночас у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що можлива кібератака не є причиною аварії. Офіційну інформацію озвучив президент.

Що передувало?