Завдання – стабілізувати ситуацію, – Зеленський прокоментував блекаут в Україні
- Президент Зеленський заслухав доповіді щодо аварійної ситуації в енергосистемі України.
- Блекаут в Україні стався через технологічні випадки на лініях між енергосистемами України і Молдови.
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо аварійної ситуації в енергосистемі. Він дав чітке завдання енергетикам.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Що сказав Зеленський про блекаут в Україні?
У суботу, 31 січня, в Україні через аварію на мережах відбулися масштабні відключення світла. Фактично в країні знову стався блекаут, який охопив більшість областей України. Володимир Зеленський вже почув доповіді премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля щодо аварійної ситуації, що виникла в енергосистемі.
Президент підсумував, що така ситуація виникла через технологічні випадки на лініях між енергосистемами нашої держави і Молдови.
Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання – стабілізувати ситуацію найближчим часом,
– зазначив Зеленський.
Водночас у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що можлива кібератака не є причиною аварії. Офіційну інформацію озвучив президент.
Що передувало?
В Україні з 10:42 стався масовий блекаут через аварію на мережах. Екстрені відключення застосували в багатьох регіонах, там не діяли графіки погодинних відключень. Причиною знеструмлень стало включення автоматичних захистів на підстанціях і розвантаження блоків атомних електростанцій.
Держава одразу відреагувала на кризу. Енергетики вже роблять всі необхідні кроки для стабілізації. За прогнозами Міненерго, світло можуть повернути протягом найближчих 2 – 3 годин. Однак ситуація може змінюватися.
Через перебої зі світлом у Києві та Харкові зупинилася робота метро. Харківський метрополітен частково відновлює рух лініями.
Світло зникло не лише в Україні. Через аварію та погані погодні умови в частині населених пунктів Молдови сталося масштабне відключення електроенергії. Наслідки фіксували і в Кишиневі.