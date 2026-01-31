Укр Рус
31 січня, 13:58
Завдання – стабілізувати ситуацію, – Зеленський прокоментував блекаут в Україні

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Президент Зеленський заслухав доповіді щодо аварійної ситуації в енергосистемі України.
  • Блекаут в Україні стався через технологічні випадки на лініях між енергосистемами України і Молдови.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо аварійної ситуації в енергосистемі. Він дав чітке завдання енергетикам.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський про блекаут в Україні?

У суботу, 31 січня, в Україні через аварію на мережах відбулися масштабні відключення світла. Фактично в країні знову стався блекаут, який охопив більшість областей України. Володимир Зеленський вже почув доповіді премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля щодо аварійної ситуації, що виникла в енергосистемі.

Президент підсумував, що така ситуація виникла через технологічні випадки на лініях між енергосистемами нашої держави і Молдови.

Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання – стабілізувати ситуацію найближчим часом, 
– зазначив Зеленський.

Водночас у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що можлива кібератака не є причиною аварії. Офіційну інформацію озвучив президент.

Що передувало?

  • В Україні з 10:42 стався масовий блекаут через аварію на мережах. Екстрені відключення застосували в багатьох регіонах, там не діяли графіки погодинних відключень. Причиною знеструмлень стало включення автоматичних захистів на підстанціях і розвантаження блоків атомних електростанцій.

  • Держава одразу відреагувала на кризу. Енергетики вже роблять всі необхідні кроки для стабілізації. За прогнозами Міненерго, світло можуть повернути протягом найближчих 2 – 3 годин. Однак ситуація може змінюватися.

  • Через перебої зі світлом у Києві та Харкові зупинилася робота метро. Харківський метрополітен частково відновлює рух лініями.

  • Світло зникло не лише в Україні. Через аварію та погані погодні умови в частині населених пунктів Молдови сталося масштабне відключення електроенергії. Наслідки фіксували і в Кишиневі.