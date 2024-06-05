В ДТЕК розповіли, чому графіки відключень світла можуть не збігатися

Відключення можуть відбуватись з люфтом у 30 хвилин. Гендиректор компанії YASNO, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко розповів, чому графіки відключень світла іноді не збігаються з реальністю.

В компанії YASNO заявили, що ведуть статистику відключень, за якою 95 – 97% графіків збігаються.

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Чому графіки відключень можуть не збігатися

Причин для розбіжностей у графіках може бути декілька. Перша – споживання змінюється дуже швидко.

Я називаю це диспетчерською грою. Наведу приклад. Є дві лінії і треба зробити так, щоб у них світло було 50 на 50, тобто рівно по чотири години. У певний момент треба вимкнути одну лінію та ввімкнути іншу, але це не відбувається одномоментно, за одну секунду,

– пояснив Сергій Коваленко.

Також графіки можуть не збігатися, якщо не спрацьовує автоматика. В таких випадках увімкнення та вимкнення здійснюється вручну.

Їздить бригада, вона може десь затриматися, потрапити в затор, тому завжди є операційний люфт, плюс-мінус 30 хвилин,

– додав гендиректор YASNO.

Яка зараз ситуація в енергосистемі України

За час повномасштабного вторгнення обсяги генерації електроенергії в Україні скоротилися з 55 до 20 гігаватів. А збитки від останніх російських атак становлять близько мільярда доларів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що тривалість відключень та ліміти обсягів споживання електроенергії залежать від специфіки кожної області, зокрема від кількості об'єктів критичної інфраструктури. Через те відключення світла можуть бути різними у різних регіонах.

В Укренерго попередили, що 6 червня дефіцит в енергосистемі прогнозують впродовж всієї доби. Тобто ліміти на споживання електроенергії в областях діятимуть з 00:00 до 24:00.