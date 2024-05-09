У певні години є дефіцит: яка ситуація в українській енергосистемі

Після масованого обстрілу росіянами української енергетики 8 травня було пошкоджено об’єкти генерації електроенергії. В Україні вже відчувається нестача електроенергії у системі, і навіть імпорт з-за кордону не покриває цього дефіциту. Втім, хоч ситуація є складною, але контрольованою.

Про це 24 Каналу сказав експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, зауваживши, що основна проблема зараз – у нестачі маневрової потужності. Якщо впродовж дня генерація електричної енергії приблизно відповідає обсягам споживання, то у пікові години – вранці і ввечері – електричної енергії не вистачає.

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Імпорту недостатньо

Якщо в ранкові години можна покрити нестачу шляхом імпорту, то з 19 до 23 години електричної енергії, яка генерується в Україні, недостатньо для забезпечення всіх обсягів споживання.

Імпорту електроенергії не вистачає не лише через обмежені обсяги, але й через те, що неефективно передавати електричну енергію на великій відстані від західного кордону у, наприклад, східні чи південні області,

– зауважив Геннадій Рябцев.

Саме тому зараз лунають заклики від Укренерго, операторів системи розподілу Обленерго, генеруючих компаній і Міністерства енергетики щодо необхідності раціонально використовувати електричну енергію саме надвечір.

Якщо ці заклики почують не лише побутові споживачі, але і промисловість, і суб'єкти господарювання, які будуть зменшувати рівень освітлення та раціонально використовувати електричну енергію під час виробництва ввечері, тоді можна буде уникнути обмежень,

– підкреслив експерт з енергетичних питань.

Але якщо цього не буде, Укренерго попереджає про можливі аварійні вимкнення спочатку промисловості, а потім, якщо це не дозволить збалансувати енергію, вимкнення торкнуться побутових споживачів.

Гарантій немає

За словами Геннадія Рябцева, зараз існує нестача енергії у вечірні години, але не можна сказати, що нинішня атака суттєво змінила щось у балансі чи мала критичні наслідки.

ДТЕК повідомляла про щонайменше 160 – 170 атак (за весь час війни – 24 Канал), тобто саме стільки було влучань або пошкоджень. 8 травня три електростанції знову опинилися під ударами.

Ніхто не гарантує, що це не повториться. Скоріше, навпаки, профільні експерти попереджають, що такі удари по енергетичній інфраструктурі триватимуть впродовж усього літа, наступного опалювального сезону і взагалі впродовж всієї війни,

– наголосив Рябцев.

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