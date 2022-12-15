У деяких регіонах ввели аварійні відключення світла: в Укренерго заявили про складну ситуацію
Джерело:Укренерго
Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуацію ускладнюють погодні умови: сніг, обледеніння, сильні пориви вітру.
Наразі ремонтні бригади цілодобово працюють над відновленням пошкодженого під час обстрілів обладнання. Про це заявили в Укренерго.
Важливо Графіки не діють: на Київщині ввели екстрені відключення світла
Яка в Україні ситуація зі світлом
На Сході України ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Внаслідок цього пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових.
Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, вже зранку в деяких областях вони перевищені та застосовані аварійні відключення,
– зазначили в Укренерго.
Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендують стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням.
Відключення світла в Україні: останні новини
- 5 грудня росіяни вкотре масовано атакували об'єкти критичної інфраструктури в Україні. Після цього значні відключення енергії були на Київщині та в багатьох інших областях.
- 9 грудня Київські електромережі повідомили, що столиця повертається до графіків відключення світла.
- Окрім того, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що орієнтовно 50% критичної енергетичної інфраструктури зруйновані, деякі з них – повністю.
- До речі, Денис Шмигаль розповів, що українці протягом всієї зими житимуть в умовах обмеження споживання світла.