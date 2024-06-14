Взимку світло може бути по 5 – 6 годин на день, – гендиректор Yasno
Джерело:Forbes Ukraine
Обстріли росіянами української енергетичної інфраструктури призвели до гострого дефіциту в енергосистемі. Це може призвести до того, що взимку світло до помешкань українців може подаватись лише досить невелику частину доби.
Такі прогнози, на думку генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка є доволі можливими. Втім, все буде залежати від ряду конкретних обставин.
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Потрібно готуватися до найгіршого
На думку Коваленка, до зимових відключень потрібно готуватися, виходячи з того, що світло буде 5 – 6 годин на день. Водночас він зауважив, що наприкінці серпня цей прогноз потрібно буде оновити.
Якщо відповідати на запитання: 6 – 5 годин світла для споживачів на день – це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо,
– зазначив гендиректор Yasno.
Коваленко також додав, що взимку пік споживання електроенергії ще більший, ніж улітку. Він спрогнозував, що генераційний дефіцит може становити 30 – 35%.
На його думку, весь прогноз на зиму базується на трьох факторах. Перше – чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Коваленко сподівається, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться фізична можливість для імпорту. Друге – всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби все працювало взимку. Третє – енергетики частково відремонтують те, що можна відремонтувати.
Також він додав, що відключення будуть залежати, зокрема, і від температури. Якщо зима буде теплою і буде +10 градусів у середньому, то це буде для нас позитивно. Якщо ж, в основному буде -15 і холодніше, то це вплине негативно, бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення.
Коваленко нагадав, що влітку пік споживання електроенергії на 30% більше, ніж у березні – квітні через використання кондиціонерів, а також через ремонт атомної генерації. Зараз дефіцит електрики становить від 15 до 25%.
Поточна ситуація в енергосистемі та прогнози
- Ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Повідомляють, що найближчим часом відключення світла можуть стати довшими. Це пов'язано з тим, що один з енергоблоків-тисячників АЕС виведуть в ремонт.
- Міністерство освіти і науки України оприлюднило додаткові роз'яснення щодо інформації про заощадження електроенергії в закладах освіти. У відомстві наголошують, що важливо відповідально ставитися до енергозбереження.
- Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що через російські атаки Україна втратила понад 9 гігаватів потужностей. Ситуація дуже серйозна й непроста, адже минулої зими максимальне споживання електроенергії було 18 гігаватів.
- Відповідно, коли 9 з них пошкоджено, то навіть попри те, що зараз літо й менше споживання, на жаль, цієї електроенергії не вистачає, щоб покрити поточні витрати.
- Втім, наразі Укренерго не передбачає можливість системної аварії (блекауту) в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів.