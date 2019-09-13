Відкрилось вікно можливостей, – Фурса сказав, що врятує економіку України

Нова Верхвона Рада знову взялася за порятунок українських та іноземних інвесторів від тиску українських силовиків.

Таку думку у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" озвучив економіст Сергій Фурса. Він сказав: "Відкрилося вікно можливостей, яке дозволяє по-справжньому вплинути на зміну інвестиційного клімату в країні. Інвестиційний клімат – це, зокрема, пенсія для пенсіонерів".

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За його словами, саме так працює економіка – спершу хтось інвестує, а потім у держави з'являються кошти, які можна розподілити і на пенсії, і на армію, і на дороги.

Україна бідна країна. Ми бідні, бо інвестори обходять нас стороною. І єдиний спосіб запустити економічне диво – 40% зростання ВВП за п'ятирічку – це залучити інвестиції,

– зазначив Фурса.

Водночас він наголосив, що Україні необхідно залучити іноземні інвестиції, адже отримуємо ми їх катастрофічно мало.

Важливо! В Україні в 4 рази менше іноземних інвестицій на душу населення ніж в Румунії, в 7 разів менше, ніж в Хорватії і майже в 15 разів менше, ніж в Естонії.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність":