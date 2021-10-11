Відкриті та професійні, – у США прокоментували перші перемовини з талібами

У Вашингтоні вважають, що перемовини між США і радикальним рухом Талібан були відкритими та професійними. Вони протягом 2 днів проходили в Катарі.

У Держдепі зазначили, що міжвідомча делегація відвідала 9 – 10 жовтня Доху для зустрічі з високопоставленими представниками Талібану.

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США про перемовини з талібами

Делегація США зосередила увагу на проблемах

безпеки,

тероризму,

безпечному переміщенні для громадян США, іноземців та афганських партнерів,

на правах людини, зокрема участі жінок і дівчаток у всіх аспектах життя афганського суспільства.

У Вашингтоні наголосили, що обговорення цих питань з талібами були відкритими й професійними.

Делегація США знову підтвердила, що про Талібан оцінюватимуть за його діями, а не тільки за його словами,

– підсумували у Держдепі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що таліби домовилися з США про постачання гуманітарної допомоги афганцям.

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