Відкриття продуктових ринків: який механізм контролю в Полтаві

В епоху COVID-19 всі розуміють, що найближчий рік, півтора, а, можливо, й два будемо жити з дезінфекторами, миттям рук, масками, рукавичками. Якщо хтось хоче працювати, то має виконувати елементарні санітарні речі.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів в. о. міського голови Полтави Олександр Шамота.

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Він розповів, що вже є відпрацьований механізм щодо дезінфекції рук на вході, наявності масок та захисних рукавичок у торговельних мережах міста.

Потрібно зрозуміти, які ринки будуть відкриті, тому що говорять про 280. Але ми ж розуміємо, що це не всі ринки, які є в Україні. В Полтаві їх налічується 25. Чи будуть усі 25 відкриті – я поки що не розумію,

– заявив Олександр Шамота.

“Щодо контролю, то ми вже відпрацювали цей механізм на торговельних мережах. З самого початку почали працювати мобільними групами. Вони достатньо добре відпрацювали разом з поліцією контроль та заходи, які безпосередньо необхідні для дотримання дезінфекційних норм. У нас зараз сформовано понад 20 мобільних груп, які будуть готові працювати й таким чином контролювати виконання цього рішення”, – додав Шамота.

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