Відкриття продуктових ринків: який механізм контролю в Полтаві
В епоху COVID-19 всі розуміють, що найближчий рік, півтора, а, можливо, й два будемо жити з дезінфекторами, миттям рук, масками, рукавичками. Якщо хтось хоче працювати, то має виконувати елементарні санітарні речі.
Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів в. о. міського голови Полтави Олександр Шамота.
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Він розповів, що вже є відпрацьований механізм щодо дезінфекції рук на вході, наявності масок та захисних рукавичок у торговельних мережах міста.
Потрібно зрозуміти, які ринки будуть відкриті, тому що говорять про 280. Але ми ж розуміємо, що це не всі ринки, які є в Україні. В Полтаві їх налічується 25. Чи будуть усі 25 відкриті – я поки що не розумію,
– заявив Олександр Шамота.
“Щодо контролю, то ми вже відпрацювали цей механізм на торговельних мережах. З самого початку почали працювати мобільними групами. Вони достатньо добре відпрацювали разом з поліцією контроль та заходи, які безпосередньо необхідні для дотримання дезінфекційних норм. У нас зараз сформовано понад 20 мобільних груп, які будуть готові працювати й таким чином контролювати виконання цього рішення”, – додав Шамота.
Що відомо про відкриття продуктових ринків в Україні: коротко
- 27 квітня Зеленський схвалив розгляд цього питання на наступному засіданні уряду.
- Також він запропонував встановити для ринків нові правила та дозволити їх відкрити. Мовляв, потрібно вчитися жити у нових умовах.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль погодився, що питання відкриття ринків розглянуть вже в середу, 29 квітня. За його словами, це дозволить почати відкривати ринки вже до кінця поточного тижня.
- Мовиться про можливе відкриття понад 280 критих продовольчих ринків. Ці заклади забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.
- Разом із відкриттям ринків уряд пропонує встановити чіткі обмеження, які повинні не дозволити поширення коронавірусу, а також санкції за їхнє недотримання.
- 16 квітня постанову з рекомендаціями про заборону роботи ринків підписав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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