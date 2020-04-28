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      Відкриття продуктових ринків: який механізм контролю в Полтаві

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      В епоху COVID-19 всі розуміють, що найближчий рік, півтора, а, можливо, й два будемо жити з дезінфекторами, миттям рук, масками, рукавичками. Якщо хтось хоче працювати, то має виконувати елементарні санітарні речі.

      Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів в. о. міського голови Полтави Олександр Шамота.

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      Він розповів, що вже є відпрацьований механізм щодо дезінфекції рук на вході, наявності масок та захисних рукавичок у торговельних мережах міста.

      Потрібно зрозуміти, які ринки будуть відкриті, тому що говорять про 280. Але ми ж розуміємо, що це не всі ринки, які є в Україні. В Полтаві їх налічується 25. Чи будуть усі 25 відкриті – я поки що не розумію,
      – заявив Олександр Шамота.

      “Щодо контролю, то ми вже відпрацювали цей механізм на торговельних мережах. З самого початку почали працювати мобільними групами. Вони достатньо добре відпрацювали разом з поліцією контроль та заходи, які безпосередньо необхідні для дотримання дезінфекційних норм. У нас зараз сформовано понад 20 мобільних груп, які будуть готові працювати й таким чином контролювати виконання цього рішення”, – додав Шамота.

      Що відомо про відкриття продуктових ринків в Україні: коротко

      • 27 квітня Зеленський схвалив розгляд цього питання на наступному засіданні уряду.
      • Також він запропонував встановити для ринків нові правила та дозволити їх відкрити. Мовляв, потрібно вчитися жити у нових умовах.
      • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль погодився, що питання відкриття ринків розглянуть вже в середу, 29 квітня. За його словами, це дозволить почати відкривати ринки вже до кінця поточного тижня.
      • Мовиться про можливе відкриття понад 280 критих продовольчих ринків. Ці заклади забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.
      • Разом із відкриттям ринків уряд пропонує встановити чіткі обмеження, які повинні не дозволити поширення коронавірусу, а також санкції за їхнє недотримання.
      • 16 квітня постанову з рекомендаціями про заборону роботи ринків підписав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Торгівля Новини Полтави
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