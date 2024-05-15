Біженці за кордоном не будуть масово відмовлятись від українського громадянства, – Веніславський

Існує деяка імовірність, що певна група українців за кордоном після 18 травня шукатиме спосіб вийти з українського громадянства. Втім, більшість швидко зрозуміє, що краще просто оновити свої персональні дані.

За словами члена комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, під час обговорення проєкту закону були побоювання, що громадяни України за кордоном будуть шукати будь-які можливості для того, щоб отримати документи, які їх легалізують.

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Краще просто оновити дані

Втім, Веніславський впевнений, що більшість одразу зрозуміє, наскільки просто оновити дані в ТЦК. Після того, як українці зроблять це, ажіотаж в консульствах вщухне. Також він пояснив причину введення тимчасових обмежень на здійснення консульських послуг

Ажіотаж і штучно створена інформаційна кампанія, зокрема і ресурсами ворога, про те, що громадяни будуть примусово повертатися на територію України, зіграли злий жарт. Виникли черги, які змусили певним чином реагувати Міністерство закордонних справ,

– пояснив Веніславський.

Нардеп пояснив, що вже наступного тижня українські чоловіки за кордоном зможуть оновлювати свої персональні дані в електронному кабінеті військовозобов'язаного, і це навряд чи займатиме більше 15 хвилин.

Потрібно буде внести обмежену інформацію про себе, яка стосується місця фактичного проживання, засобу комунікації й відношення до військової служби. Після цього людина отримає згенерований QR-код, який дозволить отримувати консульські послуги.

Також Веніславський наголосив, що Україна зацікавлена в тому, її аби громадяни поверталися додому і вступали до лав Збройних сил.

Що відомо про оновлення даних за кордоном