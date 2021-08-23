У відносинах України та НАТО важлива співпраця на рівні "внутрішніх груп", – Данілов

Олексій Данілов переконаний, що у рамках співпраці України з НАТО важливою є робота на рівні "внутрішніх груп". На його думку, це дасть змогу знайти шляхи розв'язання різних питань безпеки у регіоні.

Про це секретар РНБО повідомив 23 серпня під час зустрічі зі заступником генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірчою Джоане.

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Важливим є розвиток співпраці України та НАТО на рівні "внутрішніх груп", таких як Україна – Польща – Румунія – країни Балтії,

– зазначив Олексій Данілов.

Він пояснив, що цей підхід дозволить знайти шляхи розв'язання різних питань безпеки регіону.

Окрім цього, політик додав, що для України важливою є співпраця з НАТО у сфері кіберзахисту.

Оскільки, на його думку, кібератаки стануть зброєю номер один у найближчі роки.



Олексій Данілов зустрівся зі заступником генсека НАТО Мірчою Джоане / Фото РНБО

Вступ України в НАТО: що відомо

У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей у червні 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

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