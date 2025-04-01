У Зеленського припустили, як Трамп ставиться до випадів Путіна у свій бік

Дональд Трамп заявив, що розлютився через Владіміра Путіна. Якщо той буде затягувати мирну угоду, США можуть ввести санкції на нафту. Однак Кремль це не хвилює.

Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що російському диктатору байдуже до стратегії США. Росія надалі буде ігнорувати усі домовленості, наприклад, енергетичне перемир'я.

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Якою може бути реакція Трампа на нападки Путіна

За словами радника глави Офісу Президенту, США мають стратегію щодо переговорного процесу. Україна ж погодилась на шлях Вашингтону, синхронізувала свої дії щодо енергетичного перемир'я та майбутніх кроків.

Тому Трамп не мав би говорити, що наша країна не хоче миру. Він би не зміг це пояснити навіть американцям, які бачать, як Росія кожного дня завдає ударів по території України.

Ба більше, ми бачимо, що Путін особисто ображає Трампа. Його слова виглядають так, що йому байдуже, нехай Трамп надалі щось собі робить, а в Росії є своя програма – знищувати Україну. Росія хоче одночасно і бити по Україні, і принижувати США,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що якщо Трамп обирає агресивну стратегію сили для завершення війни, йому потрібно використовувати інструменти примусу на Кремль. Якщо цього не буде, Росія буде вважати, що вона є на рівні зі Сполученими Штатами або навіть "переграла" Вашингтон.

До речі, політолог і партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун висловив думку про те, що є ще один варіант у майбутній політиці Трампа щодо російсько-української війни – президент США може знизити до неї інтерес, заявивши, що країна більше не буде підтримувати Україну і не надаватиме фінансову допомогу, а Європа повинна сама розв'язувати цю проблему.