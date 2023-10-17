Відмовили у візиті Зеленському: чому Ізраїль досі підтримує зв'язок з Путіним

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання відвідати Ізраїль, однак у державі йому відповіли, що це "не на часі". Натомість ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу провів телефонну розмову із кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

Нема фактів, які б пояснювали таку позицію Ізраїлю, однак певна співпраця держави з Росією очевидна. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Росія цинічно використовує інтерес

Валерій Клочок зазначив, що нема інформації, чому у Росії та Ізраїлю такі відносини. Він припустив, що у держав є таємні спільні інтереси на території Сирії. Однак співпраця Росії та Ізраїлю очевидна.

Росія тут цинічно використовує свій інтерес. Я більш ніж впевнений, що ця тісна співпраця Нетаньягу з Путіним, Росії з Ізраїлем очевидна. Вона у великій мірі формує офіційну позицію Ізраїлю щодо контактів з Україною. Ми бачимо це з від початку повномасштабного вторгнення,

– вважає він.

Невідомо, чому відмовили у візиті Володимиру Зеленському. Є інформація, що незабаром Ізраїль може відвідати президент США Джо Байден. Однак зі Штатами в Ізраїлю багаторічна співпраця.

Розмова Путіна та Нетаньягу: що відомо

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що відносини Росії та Ізраїлю погіршились після нападу палестинських бойовиків. Тоді Владімір Путін був одним з небагатьох світових лідерів, який не зателефонував ізраїльському прем'єру Беньяміну Нетаньягу, щоб висловити співчуття.

Згодом стало відомо, що у понеділок, 16 жовтня, Владімір Путін вперше після нападу ХАМАС на Ізраїль зателефонує Беньяміну Нетаньягу. Зазначалося, що російський диктатор хоче наголосити на "необхідності припинення вогню на Близькому Сході" та "політичного урегулювання ситуації".

Розмова Путіна та Нетаньягу таки відбулась. За інформацією The Times of Israel, Путін "був вкрай критичним щодо Ізраїлю у своїх заявах". Він навіть порівняв Ізраїль і нацистську армію, однак нібито непрямо. Водночас у Кремлі прокоментували, що під час розмови Путін нібито висловив співчуття родинам загиблих ізраїльтян.

Крім того, Путін вкотре намагається грати роль "миротворця". Він сказав, що буцімто Росія намагається "нормалізувати ситуацію і запобігти гуманітарній катастрофі в Секторі Гази". Для цього він нібито говорив телефоном із лідерами Палестини, Єгипту, Ірану та Сирії.