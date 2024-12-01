Путін з Трампом не домовився: Фейгін пояснив, що на це вказує

Російський диктатор Владімір Путін нещодавно літав до Казахстану, де 28 листопада відбулось засідання ОДКБ. Головний меседж зі слів голови Кремля був спрямований саме до США.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиціонер Марк Фейгін, зауваживши, що Путін не задоволений планами Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Російський диктатор знову почав погрожувати ядерною зброєю та має надію на своїх союзників.

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Путін не домовився з Трампом

За словами російського опозиціонера, ймовірно, що телефонна розмова між російським диктатором та Трампом все ж відбулась. Майбутній президент США можливо надав Путіну певні пропозиції щодо дипломатичного завершення війни проти України, від яких він відмовився.

Трампу та його оточенні це не дуже сподобалось. Можливо в цьому сенсі Трамп і призначив колишнього генерала Кіта Келлога спецпосланцем в питаннях України та Росії. Це специфічна особа, навіть його "мирний план" Путіну не сподобався,

– пояснив Фейгін.

Російський опозиціонер розповів, що після цього російський диктатор знову активізував своє "брязкання ядерною зброєю". Цікаво, що він заявив, що не допустить появи ядерної зброї в Україні.

Фейгін зауважив, що ОДКБ не є військовою організацією, якби того хотів Путін. Ніхто з країн-учасників не допоможе Росії у війні, але Кремль все ж має надію утримати цю організацію "на плаву".

Найголовніший меседж на засіданні від російського диктатора був саме до США.

Путін не погоджується з теперішньою редакцією "мирного плану", який пропонує Вашингтон. Я це почув чітко. Не було ніякого конструктиву чи примирливих інтонацій,

– наголосив він.