"Треба її задовбати": як Україні будувати діалог з Угорщиною
Угорщина може перешкодити початку перемовин про вступ України в ЄС і ветувати макрофінансову допомогу на 50 мільярдів євро. Щоб розв'язати цю проблему й запобігти майбутнім, Києву варто переглянути свої відносини з Будапештом.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що потрібно розробити конкретну програму роботи з угорськими стейкхолдерами. Щоб досягти найкращого результату, можна залучити й угорські нацменшини в Україні.
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"Ми повинні просто створити робочу групу й задовбувати їх, щоб вони від нас уже втікали. Щоб було простіше дати, ніж не дати", – зазначив Тизенгаузен.Зверніть увагу! Лідери основних угорських об'єднань у Закарпатті написали лист до Віктора Орбана з проханням підтримати рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС.
Угорщина може змінювати вимоги "до посиніння"
Одне з головних занепокоєнь Угорщини полягає в правах угорських нацменшин в Україні. Це також було одним з "додаткових очікувань" Єврокомісії задля початку перемовин про вступ у ЄС.
Як відомо, 8 грудня Володимир Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони, серед яких збільшення прав нацменшин, крім російської, в освіті, видавництві й ЗМІ. Однак у МЗС Угорщини заявили, що запроваджених змін недостатньо.
Ми розуміємо, що вони до посиніння можуть змінювати вимоги,
– констатував Тизенгаузен.
Угорщина хоче завадити Україні: останні новини
- Високопосадовець ЄС повідомив, що Євросоюз досі не узгодив спільну позицію щодо початку перемовин про вступ України. Головним опозиціонером залишається Віктор Орбан.
- Щоб з'ясувати всі моменти, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мав відверту розмову з угорським колегою. Однак Петер Сіярто не змінив своєї думки після зустрічі.
- Не менш відверту розмову мав Володимир Зеленський з Віктором Орбаном. Їм вдалось перекинутися словом під час інавгурації президента Аргентини.