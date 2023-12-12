"Треба її задовбати": як Україні будувати діалог з Угорщиною

Угорщина може перешкодити початку перемовин про вступ України в ЄС і ветувати макрофінансову допомогу на 50 мільярдів євро. Щоб розв'язати цю проблему й запобігти майбутнім, Києву варто переглянути свої відносини з Будапештом.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що потрібно розробити конкретну програму роботи з угорськими стейкхолдерами. Щоб досягти найкращого результату, можна залучити й угорські нацменшини в Україні.

До теми "Троянський кінь", який працює на інтереси Росії: як ЄС може приборкати Орбана

"Ми повинні просто створити робочу групу й задовбувати їх, щоб вони від нас уже втікали. Щоб було простіше дати, ніж не дати", – зазначив Тизенгаузен.

Угорщина може змінювати вимоги "до посиніння"

Лідери основних угорських об'єднань у Закарпатті написали лист до Віктора Орбана з проханням підтримати рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС.

Одне з головних занепокоєнь Угорщини полягає в правах угорських нацменшин в Україні. Це також було одним з "додаткових очікувань" Єврокомісії задля початку перемовин про вступ у ЄС.

Як відомо, 8 грудня Володимир Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони, серед яких збільшення прав нацменшин, крім російської, в освіті, видавництві й ЗМІ. Однак у МЗС Угорщини заявили, що запроваджених змін недостатньо.

Ми розуміємо, що вони до посиніння можуть змінювати вимоги,

– констатував Тизенгаузен.

Угорщина хоче завадити Україні: останні новини

Високопосадовець ЄС повідомив, що Євросоюз досі не узгодив спільну позицію щодо початку перемовин про вступ України. Головним опозиціонером залишається Віктор Орбан.

Щоб з'ясувати всі моменти, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мав відверту розмову з угорським колегою. Однак Петер Сіярто не змінив своєї думки після зустрічі.

Не менш відверту розмову мав Володимир Зеленський з Віктором Орбаном. Їм вдалось перекинутися словом під час інавгурації президента Аргентини.

Щоб продемонструвати деструктивність позиції Угорщини, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив емоційну заяву: "Ми можемо пострибати, потанцювати, якщо це потрібно додатково. Але я вважаю, що потрібно чесно грати гру".