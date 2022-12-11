В іранських БаЛА росіян дещо відчутно турбує: в ЗСУ пояснили сплески активності "шахідів"

Певний час росіяни не атакували міста України дронами-камікадзе іранського виробництва. В оперативному командуванні "Південь" розповіли, чому було певне "затишшя" та що намагалися зробити окупанти.

Потрібно розуміти, що "шахіди" не можуть ефективно себе проявляти у будь-яку пору та їхні аеродинамічні властивості суттєво залежать від кліматичних умов. Про це детально в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Читайте також Війна в Україні може вийти з-під контролю: у НАТО не виключають прямого зіткнення з Росією

Загарбники адаптовувались до погодніх умов

За словами Гуменюк, тривалу павзу в російських атаках дронами можна пояснити тим, що окупанти намагалися підлаштуватися під погодні умови.

Випробування цих дронів відбувались в дещо інших кліматичних умовах, в яких розташовується Іран. Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, зокрема, їх (росіян – 24 Канал) найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність,

– констатувала речниця.

Окрім того, спікерка пояснила, чому відбулась атака іранськими БПЛА у ніч проти суботи, 10 грудня, по Одеській та Миколаївській областях. Гуменюк підкреслила, що зараз температура на Півдні України плюсова. Власне, тому російські загарбники вирішили знову запустити партію безпілотників.



Як розпізнати іранський дрон-камікадзе / Картинка 24 Каналу

Санкції проти Росії та Ірану

Нещодавно Австралія вирішила запровадити санкції проти двох країн-терористок – не важко здогадатись, що йдеться про Іран та Росію. Саме ці дві держави відповідальні за те, що енергетична інфраструктура України напівзруйнована. Зауважмо, що в міністерстві закордонних справ Австралії наголосили, що Росія іранські безпілотники також використовує для атак по цивільних.