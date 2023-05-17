"Ми робимо все заради миру": у Грузії почали виправдовуватися після відновлення рейсів з Росією

Прем'єр-міністр Грузії заявив, що країна повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Проте авіасполучення з країною-окупантом Грузія все-таки відновлює, щоб не провокувати Росію.

Іраклій Гарібашвілі вважає, що після кількох воєн, що Грузія вже пережила, країні особливо важливо зберігати мир. Таким чином прем'єр намагається виправдати надання дозволу на прямі авіарейси російським компаніям в той час, коли західні країни закрили небо для агресора.

До теми Росія відновлює авіасполучення з Грузією: як реагують влада, опозиція та народ

Що заявив прем'єр Грузії

На саміті у Рейк'явіку Гарібашвілі відреагував на відновлення прямого авіасполучення між Грузією та Росією і заявив, що країна робить це тільки заради миру. Прем'єр наголосив, що Грузія мала досвід агресії від Росії 2008 року, і досі 20% країни окуповані. Грузини дуже добре знають ціну миру та ціну війни, і тепер країна готова робити все заради збереження миру.

Ми свідомі того, що приносить війна, і ми робимо все заради миру… Очевидно, що сьогодні глобальний порядок змінюється, світ ніколи не буде таким, як раніше, і ніхто не зможе вийти з цієї складної ситуації самостійно. Тож нам потрібна єдність і світова консолідація для нового і справедливого порядку,

– заявив Гарібашвілі.

Нагадаємо, що раніше Гарібашвілі дорікав Заходу за невтручання під час агресії Росії проти Грузії. Тож тепер прем'єр-міністр вважає несправедливим вимагати від його країни ввести санкції проти окупантів.

Як відреагували на відновлення рейсів у світі