Відома російська спортсменка скоїла жахливе самогубство через проблеми у сім'ї, – ЗМІ

22 березня у Краснодарі вирішила покінчити життя самогубством 24-річна російська спортсменка Дар'я Городілова. У 2015 році вона у складі команди СДЮШОР-КДАУ виграла чемпіонат Росії з пляжного гандболу та тоді її було визнано найкращим гравцем турніру. Крім того, дівчина була кандидаткою до збірної Росії.

Як повідомляють російські ЗМІ, Дар’я Городілова стрибнула з мосту, що проходив над залізницею, і від удару з землею померла на місці.

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Дар'я Городілова була життєрадісною та вельми талановитою людиною

Водночас журналісти зазначають, що причиною самогубства гандболістки стала поведінка її чоловіка, який нібито чинив на дівчину психологічний тиск і буквально не давав їй проходу. Також підкреслюється, що раніше спортсменка вчиняла спроби самогубства через складні взаємини з ним.

Крім того, через кілька днів після трагедії родичі Городілової з'ясували, що буквально за 10 годин до трагедії її чоловік виклав на сторінці у соціальних мережах свою фотографію, де він стоїть на мосту.

Так званий чоловік довів мою дочку до такого стану, що Даша рвала на собі волосся, кричала, намагалася вибити ногою вікно в машині та вистрибнути на ходу. У важкому стані ми відвезли її лікарню,

– розповів батько дівчини.

Зауважимо, що тоді гандболістку вдалося врятувати, всупереч діагнозу "токсичний гепатит" (захворювання печінки, яке розвивається під час потрапляння в організм шкідливих речовин – "24"). Але одужання за два місяці не вирішило особистих проблем дівчата. Нова спроба самогубства виявилася фатальною.

Наразі розслідуванням цієї справи займаються краснодарські правоохоронці. Крім того, з заявою до поліції звернулися батьки Городілової. Якщо буде доведено, що до самогубства Дар’ю довів чоловік, то йому загрожує до п'яти років в'язниці.



Дар'я Городілова разом із чоловіком

Як розповіли близькі подруги дівчини, з 27-річним хлопцем Даша познайомилася на роботі: він також є спортсменом, судив гандбольні матчі. За їхніми словами, одразу після заручин чоловіка ніби підмінили, і він почав поводитися так, немов Дар'я – його власність: був грубим, доводив гандболістку до сліз.

Також подруги Дар’ї пригадують неадекватну поведінку чоловіка під час весілля – "він напився та влаштував такий скандал, що половина гостей не витримали та розбіглися". Дівчата переконують, що і після весілля 27-річний чоловік постійно закочував молодій дівчині скандали, влаштовував сцени ревнощів, ображав її та погрожував побоями.

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26 березня у Краснодарі відбувся похорон спортсменки, на який, за словами близьких Дар’ї, її чоловік так і не прийшов.

До слова, сама Дар’я Городілова, окрім пляжного гандболу, працювала суддею і на чемпіонаті країни з класичного гандболу, а також проводила тренування для дітей в Краснодарі та Майкопі. Знала дві мови, була товариською та сильною натурою.

Даша була дуже цілеспрямованою, всю себе віддавала спорту, можна сказати, хворіла гандболом. Загалом у неї було багато нагород, буквально всю стіну обвішано медалями та почесними грамотами. Даша стала дитячим тренером і судила матчі за участю крайових гандбольних команд,

– зауважила її напарниця у команді.



Дар'я Городілова разом із партнеркою у команді