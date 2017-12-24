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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Відома журналістка провела паралелі між Росією та однією із найгарячіших точок світу

21:15, 24 грудня 1723 Читать новость на русском
Путін із командою посіпак
Путін із командою посіпак / Соцмережі

Еволюція Росії є дуже схожою на еволюцію Сирії, оскільки в обидвох країнах спочатку будували соціалізм, а потім прийшли правителі з елітою, яка жере й грабує, та є виключно силовиками.

Таку думку висловила відома російська опозиційна журналістка Юлія Латиніна у ефірі радіостанції "Ехо Москви".

"У Путіна була, безперечно, широка соціальна база десь в 2008 році. Вона, звичайно, складалася з більшості. Це в основному "кримнаші", що складали 85%, але, в тому числі вона, звичайно, складалася з еліти ділової та чиновницької, яка не хотіла розгойдувати човен, у яких все було добре, у них були великі маєтки на Рубльовці, у них були великі маєтки в Маямі", – зауважила вона.

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Водночас вона нагадала, що нещодавно очільник ФСБ Олександр Бортніков дав інтерв'ю про "героїчні органи НКВС", які боролися зі шкідниками та агентами "іноземних держав". На її переконання, сталося невипадково.

"Це такий маніфест країни, де правлять органи, де силовики є вищою інстанцією, яка може регулювати бізнес, але не великий, – великий, звичайно, регулює безпосередньо Путін, а ось середній і малий. І ось еволюція країни, я подумала, є дуже схожою на еволюцію країни під назвою Сирія", – підкреслила представниця ЗМІ.

Як приклад журналістка наводить Сирію, де спочатку також будували соціалізм.

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"Потім прийшов Башар Асад, соціалізм розсипався. І що найголовніше було в історії з Асадом, що що він був занадто слабким, щоб утримати силовиків... Сирія стала місцем абсолютно такого силового свавілля. А далі, виявилося, що держава, у якій керівною елітою, яка жере й грабує, є тільки силовики, вона – не сумісна із сучасним, нормальним цивілізованим світом, і оскільки в ній не будують нормального, сучасного, цивілізованого світу, у ній виникає "Ісламська держава", яка обіцяє всім рай на землі просто зараз без усякої цивілізації", – констатувала Латиніна.

Теги: журналісти Новини політики Новини Росії Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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