Україна збила Су-34 біля Єнакієвого: відомо ім'я загиблого російського майора

5 березня 2023, 18:35
Читать новость на русском

Джерело:

Сергій Стерненко

Декілька днів тому стало відомо, що ЗСУ біля Єнакієвого збили російський літак Су-34. У результаті цього один окупант загинув, ще один – отримав поранення.

Бійці Нікопольського зенітного ракетного полку демілітаризували старшого інспектора-льотчика майора Олександра Бондарєва. Як відомо, саме він проводив бомбардування Харкова та області.

До теми 35 кілометрів – не так і далеко: деталі від Повітряних сил про збиття Су-34 біля Єнакієвого

Що передувало

3 березня українські зенітники збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 біля тимчасово окупованого Єнакієвого в Донецькій області.

Російські загарбники згодом підтвердили втрату свого літака. Ба більше, у мережі оприлюднили відео з місця падіння. Українські воїни перетворили російський Су-34 на купку сміття. 

ЗСУ збили Су-34 біля Єнакієвого / Фото з соцмереж

За інформацією повітряного командування "Схід", вартість збитого літака окупантів складає 36 мільйонів доларів. До слова, це радянська розробка. Основне завдання цього розпіареного винищувача – завдавати високоточних ударів по противнику у тилах, на оперативно-тактичній глибині, в умовах насиченої протиповітряної оборони та протидії.

За допомогою Су-34 на початку березня минулого року росіяни скидали фугасні бомби на Україну.

Росія зазнає шалених втрат в Україні: головне

  • Військові 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ окупантів. Як зазначили захисники України, у більшості знищеного особового складу підрозділу були помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗСУ.
  • Російський військовий записав мотивуючий ролик для росіян. Він почав з бідкання на те, що він лежить десь посеред поля. За якусь мить він вирішив показати руку, яка ледь не на волосині висить.
  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що добровольчий козачий загін Росії відмовляється брати участь у наступі та виконувати накази некомпетентного командування.
  • Наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали удари по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі й внаслідок цього знищили одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню.
  • Варто зауважити, що за минулу добу наші воїни ліквідували 930 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 153 120 своїх вояк.

Автор: Анна Романюк