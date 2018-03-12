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Відомий спортсмен з України вирішив прийняти громадянство Росії

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Українець Олег Степко вирішив отримати російський паспорт
Українець Олег Степко вирішив отримати російський паспорт / Фото з відкритих джерел

Колишній український гімнаст Олег Степко найближчим часом планує отримати паспорт громадянина Російської Федерації, після чого виступить на чемпіонаті Росії.

Про це розповів особистий тренер 23-річного спортсмена Володимир Кочнев, передає "ТАСС".

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"Тривалий процес оформлення російського громадянства практично завершено, ми чекаємо, що в найближчий час він вже отримає паспорт", – заявив тренер.

Кочнев зазначив, що одразу після отримання паспорта Степко виступить на чемпіонаті Росії в Казані. І навіть якщо уродженець Запоріжжя добре себе проявить, то зможе претендувати на місце в національній збірній РФ.

Зазначимо, Степко народився в Запоріжжі і представляв Україну на Олімпіаді-2012, а потім змінив громадянство і на Іграх 2016 виступав за Азербайджан. Окрім того, у 2013 році Сепко приніс Україні "золото" чемпіонату Європи у вправі на брусах, в 2015-му завоював для Азербайджану "бронзу" чемпіонату світу на цьому ж снаряді.

Хто такий Олег Степко? Український гімнаст. Двічі срібний призер України у вправах на брусах та коні, кандидат в майстри спорту. Чемпіон І юнацької Олімпіади в Сінгапурі та фіналіст Літньої Олімпіади в Лондоні. Золотий призер Чемпіонату Європи-2013. Найкращим спортсменом України в квітні 2013 року. На Універсіаді 2013 разом з командою здобув срібну нагороду. Нагороджений Орденом Данила Галицького за досягнення високих спортивних результатів на XXVII Всесвітній літній Універсіаді в Казані, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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